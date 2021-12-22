Умер основатель «ВымпелКома» Дмитрий Зимин

Умер основатель «ВымпелКома» (бренд «Билайн») и создатель фонда «Династия»* Дмитрий Зимин. Ему было 88 лет. Об этом в своём Facebook сообщил его сын Борис Зимин.

По его словам, Дмитрий Зимин умер в Швейцарии.

«Он ушёл в полном сознании, умиротворённо, немного грустя о нас и о жизни, но всё-таки с облегчением», — заявил Борис Зимин.

Он добавил, что его отец в последние месяцы тяжело болел.

Также он заявил, что информация о прощании и других подробностях будет представлена позже.

* Фонд «Династия» включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25 мая 2015 года.