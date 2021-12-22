Умер основатель «ВымпелКома» Дмитрий Зимин
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По его словам, Дмитрий Зимин умер в Швейцарии.
«Он ушёл в полном сознании, умиротворённо, немного грустя о нас и о жизни, но всё-таки с облегчением», — заявил Борис Зимин.
Он добавил, что его отец в последние месяцы тяжело болел.
Также он заявил, что информация о прощании и других подробностях будет представлена позже.
* Фонд «Династия» включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25 мая 2015 года.