Умер основатель «ВымпелКома» Дмитрий Зимин

Короткая ссылка
Умер основатель «ВымпелКома» (бренд «Билайн») и создатель фонда «Династия»* Дмитрий Зимин. Ему было 88 лет. Об этом в своём Facebook сообщил его сын Борис Зимин.
Умер основатель «ВымпелКома» Дмитрий Зимин
  • ©wikipedia

По его словам, Дмитрий Зимин умер в Швейцарии.

«Он ушёл в полном сознании, умиротворённо, немного грустя о нас и о жизни, но всё-таки с облегчением», — заявил Борис Зимин.

Он добавил, что его отец в последние месяцы тяжело болел.

Также он заявил, что информация о прощании и других подробностях будет представлена позже.

Фонд «Династия» включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25 мая 2015 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить