Генпрокуратура ФРГ подтвердила запрос о конфискации €720 млн российских активов
- РИА Новости
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.
В прокуратуре заявили о намерении изъять средства у «российского финансового института», которые находятся на счёте в банке во Франкфурте-на-Майне. Причиной таких планов называется якобы «попытка нарушения эмбарго».
Владелец средств в официальном заявлении не называется.
Ранее Der Spiegel писал, что германский надзорный орган подал соответствующий запрос в суд Франкфурта-на-Майне.
По данным издания, владельцем активов является Национальный расчётный депозитарий.