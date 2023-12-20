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Генпрокуратура ФРГ подтвердила запрос о конфискации €720 млн российских активов

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Генеральная прокуратура Германии подтвердила, что направила запрос в суд о конфискации €720 млн активов России.
Генпрокуратура ФРГ подтвердила запрос о конфискации €720 млн российских активов
  • РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

В прокуратуре заявили о намерении изъять средства у «российского финансового института», которые находятся на счёте в банке во Франкфурте-на-Майне. Причиной таких планов называется якобы «попытка нарушения эмбарго».

Владелец средств в официальном заявлении не называется.

Ранее Der Spiegel писал, что германский надзорный орган подал соответствующий запрос в суд Франкфурта-на-Майне

По данным издания, владельцем активов является Национальный расчётный депозитарий.

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