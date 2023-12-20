В пользу золота: Китай сократил вложения в госдолг США до минимума с 2009 года

Вложения Китая в госдолг США впервые с весны 2009 года упали ниже $770 млрд. Пекин планомерно выводит деньги из американских гособлигаций на фоне падения их стоимости, а также ухудшения торговых и геополитических отношений с Вашингтоном, утверждают эксперты. Более того, по мнению аналитиков, тревожным сигналом для Пекина стала частичная блокировка Западом золотовалютных резервов России. В результате для защиты собственных денег КНР начала активнее переводить сбережения в золото. При этом примеру Китая начинают постепенно следовать и другие страны, поскольку стремительное увеличение государственного долга США и рост стоимости его обслуживания вызывают всё больше сомнений у инвесторов относительно перспектив американской экономики.

Объём инвестиций Китая в казначейские облигации США (трежерис) опустился до рекордно низкого уровня за 14,5 года. Об этом свидетельствуют последние данные американского Министерства финансов.

Как подсчитали специалисты ведомства, в октябре 2023-го КНР сократила вложения в государственный долг Соединённых Штатов на $8,5 млрд — до $769,6 млрд. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё в апреле 2009-го.

Поясним, что госдолг США представляет собой общую задолженность федерального правительства страны перед кредиторами. Вашингтон занимает деньги для финансирования тех трат, которые уже невозможно покрыть с помощью доходов бюджета.

Для этого власти страны в основном используют трежерис. Различные государства, компании и частные инвесторы приобретают эти ценные бумаги по определённой стоимости и в дальнейшем получают по ним стабильный доход в виде процентов. Другими словами, держатели гособлигаций предоставляют свои деньги в долг экономике Соединённых Штатов.

К началу ноября текущего года иностранные государства держали в трежерис почти $7,6 трлн, то есть чуть больше 22% от общего объёма задолженности США (в тот момент это было порядка $33,7 трлн). Наряду с Китаем в число основных кредиторов Штатов входят Япония (в октябре её вложения составили $1,1 трлн), Великобритания ($693 млрд), Люксембург ($345 млрд), Каймановы Острова ($324 млрд), Ирландия ($299 млрд), Бельгия ($285 млрд) и Канада ($282 млрд).

Торговое охлаждение

Ещё в 2018 году Китай был крупнейшим держателем американского госдолга и хранил в гособлигациях Штатов более $1,1 трлн. В 2019-м показатель стал планомерно снижаться, и вскоре место главного кредитора США заняла Япония.

«Отчасти это было связано с развернувшейся в тот момент торговой войной между Пекином и Вашингтоном. Тарифное противостояние двух стран обернулось резким снижением товарооборота и привело к оттоку средств китайских инвесторов из госдолга США», — рассказал RT заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

Как объяснил эксперт, объём американо-китайской торговли напрямую влияет на инвестиции Китая в госдолг США. Традиционно полученные от экспорта деньги КНР тратит либо на импорт товаров из Штатов, либо на покупку американских госбумаг для получения дополнительной прибыли.

globallookpress.com

© Dirk Pagels / SULUPRESS.DE

Причиной развязывания торговой войны с Китаем стало недовольство Белого дома тем, что азиатская республика продаёт Штатам гораздо больше товаров, чем закупает у США, а также якобы незаконно получает американские технологии и интеллектуальную собственность. На этом фоне Вашингтон решил резко поднять пошлины на ввозимую китайскую продукцию, а Пекин ввёл ответные меры.

В результате если ещё в 2018 году товарооборот двух стран превышал $633 млрд, то в 2019-м упал ниже $542 млрд. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Хотя с 2020 года объём американо-китайской торговли начал восстанавливаться и по итогам 2022-го перевалил за $751 млрд, в 2023-м показатель вновь пошёл на спад и с января по ноябрь составил около $607 млрд. При этом Пекин за последние несколько лет серьёзно не увеличивал вложения в американские госбумаги и, напротив, стал чаще от них отказываться.

Также по теме Вдали от доллара: Китай перевёл больше половины внешнеторговых расчётов в юани Доля доллара во внешнеторговых сделках Китая опустилась до исторического минимума, и теперь больше половины трансграничных расчётов...

«Торговые отношения США и КНР по-прежнему остаются прохладными. Китайский экспорт в Штаты сокращается, поэтому у Пекина больше нет такого интереса к закупкам американских госбумаг, как прежде. Кроме того, свою роль сыграло ужесточение монетарной политики в Штатах за последние два года, что тоже стало большим стимулом для КНР сократить вложения в трежерис», — добавил Абрамов.

С оглядкой на ставку

В 2022 году после введения энергетических санкций против России в Соединённых Штатах резко подорожало топливо, а инфляция ускорилась до максимального уровня за последние 40 лет. Для борьбы с повышением цен Федеральная резервная система США (выполняет функции Центробанка страны) начала резко ужесточать денежно-кредитную политику (ДКП).

В результате если в предыдущие несколько лет ставка ФРС была около нулевой отметки, то начиная с марта прошлого года американский регулятор поднял её уже 11 раз и довёл до 5,25—5,5%. Достигнутое значение стало самым высоким с января 2001-го.

Традиционно ужесточение ДКП считается одним из главных инструментов в борьбе с инфляцией. В результате повышения ставок растёт стоимость кредитов для граждан и бизнеса, экономическая активность ослабевает, что оказывает давление на цены. В то же время за счёт действий ФРС увеличивается доходность трежерис, но их стоимость при этом снижается.

«Судя по динамике вложений Китая в облигации Штатов, текущая политика продаж прямо связана с повышением ставки. В условиях, когда ожидалось дальнейшее снижение стоимости гособлигаций США, Пекин решил избавиться от части удерживаемых позиций», — объяснил RT аналитик Freedom Finance Global Роман Лукьянчиков.

Gettyimages.ru

© Stefani Reynolds / Bloomberg

Более того, на фоне рекордного повышения процентных ставок в Штатах начала стремительно увеличиваться стоимость обслуживания государственного долга. Это, в свою очередь, могло стать тревожным сигналом для Китая и ещё одним поводом уменьшить объём вложений в трежерис, считает член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Так, в 2023 финансовом году (завершился 30 сентября) дефицит федерального бюджета США увеличился примерно на четверть и достиг $1,7 трлн, тогда как чистые процентные выплаты (расходы за вычетом доходов) американского правительства по облигациям выросли до $659 млрд, или 2,5% ВВП. Для сравнения: в 2022-м обслуживание госдолга обошлось Штатам в $475 млрд, а в 2021-м — примерно в $350 млрд. Об этом говорится в материалах Минфина США и комитета конгресса по ответственному подходу в вопросах федерального бюджета (CRFB).

Согласно оценке CRFB, на сегодняшний день процентные выплаты стали самой быстрорастущей расходной статьёй американского бюджета и при сохранении текущих тенденций уже через два года Штаты будут направлять на обслуживание госдолга больше, чем на оборону. Такое положение дел ставит под угрозу долгосрочную устойчивость американского госдолга, считают в конгрессе. Похожей точки зрения придерживается и Александр Разуваев.

«Стремительное увеличение госдолга США и рост стоимости его обслуживания настораживают многих кредиторов. Инвесторы, в том числе китайские, всё меньше доверяют американской экономике. Причём дополнительное беспокойство у КНР вызвала заморозка Западом российских активов», — отметил Разуваев.

Подальше от рисков

По информации специализированной базы данных Castellum.AI, после начала СВО Соединённые Штаты вместе с ЕС и другими союзниками ввели против России уже более 16 тыс. различных ограничений (по информации специализированной базы данных Castellum.AI). Помимо энергетической отрасли, рестрикции коснулись торговли, авиации, банковского сектора и золотовалютных резервов (ЗВР) РФ.

Также по теме «Будем прорабатывать ответные меры»: в Кремле отреагировали на инициативу США передать часть российских активов Украине Россия проработает ответ на возможный отъём её активов за рубежом, заявил 8 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По...

Центробанк России сумел частично подготовиться к подобному сценарию и за предыдущие несколько лет практически полностью вывел деньги из американского госдолга. Так, если ещё в конце 2017 года Москва входила в число крупнейших кредиторов США и держала в трежерис больше $102 млрд, то к моменту введения санкций в 2022-м этот показатель составлял уже около $2 млрд, а по состоянию на октябрь 2023-го значение достигло $31 млн.

Тем не менее западным государствам, в первую очередь европейским, удалось заблокировать около половины российских ЗВР примерно на $300 млрд, а ЦБ РФ в ответ ограничил движение капитала в недружественные страны на сопоставимую сумму. При этом в последнее время американские и европейские власти всё чаще обсуждают возможность конфискации замороженных денег России для передачи Украине, что вызывает опасения у КНР и многих участников глобального финансового рынка.

«Важную роль играет и то, что у Китая есть разногласия с США по поводу тайваньского вопроса. Однако продать сразу все гособлигации КНР не может, поскольку это обрушит рынок, поэтому Пекин выводит свои деньги постепенно... В целом инвестиции в американский госдолг всегда считались наиболее безопасным способом хранения денег, но заморозка наших активов показала, что это не так. Многие государства начинают ставить под сомнение надёжность подобных инвестиций и предпочитают чаще покупать другие активы, например золото», — отметил Александр Разуваев.

Gettyimages.ru

© CHRISTOPH BURGSTEDT / SCIENCE PHOTO LIBRARY

Согласно оценке Всемирного совета по золоту (WGC), за первые девять месяцев 2023 года мировые центробанки пополнили свои золотые хранилища почти на 800 т. Никогда за всю историю регуляторы не приобретали такой крупный объём драгоценного металла с января по сентябрь.

В III квартале самыми активными покупателями были Китай (78 т), Польша (57 т), Турция (39 т), Индия (9 т), Узбекистан (7 т), Чехия (6 т), Сингапур (4 т), Катар и Россия (по 3 т), а также Филиппины (2 т) и Киргизия (1 т). При этом специалисты WGC в своём исследовании также пришли к выводу, что в последнее время всё больше государств начинают рассматривать драгметалл в качестве альтернативы доллару для хранения ЗВР.

«Если говорить именно о Китае, то республика переводит часть денег из трежерис не только в золото, но и на поддержку своей экономики. Другие страны тоже могут начать выводить средства из облигаций США, так как проблемы американского госдолга становятся всё острее с каждым годом. США в будущем как-то нужно будет решать проблемы с сокращением бюджетного дефицита. Конечно, сейчас в мире мало активов, надёжных с финансовой точки зрения. Вместе с тем желание крупных стран вести независимую политику может повлечь за собой усиление тренда на дедолларизацию их золотовалютных запасов», — заключил Александр Абрамов.