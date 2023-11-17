«Попытка отделить политику от экономики»: чем завершилась встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена в Сан-Франциско

Председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом США Джо Байденом призвал отменить односторонние санкции. Также, по его словам, обе страны должны не допустить скатывания в конфронтацию с «невыносимыми» последствиями. Схожую мысль по итогам переговоров высказал и Байден. Вместе с тем американский лидер отметил, что Вашингтон продолжит «активно конкурировать» с Пекином. По мнению экспертов, саммит продемонстрировал решительный настрой КНР и США бороться за свои интересы и отсутствие между двумя странами компромисса по широкому спектру политических проблем.

Пекин указывает на недопустимость политики сдерживания Китая и призывает Вашингтон отменить односторонние санкции. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с главой Белого дома Джо Байденом. Слова китайского лидера приводит информационное агентство «Синьхуа».

По мнению Си Цзиньпина, американские рестрикции наносят ущерб науке и высокотехнологичной промышленности Китая. При этом, как отметил председатель КНР, в развитии и росте его страны «существует внутренняя логика, которую не могут остановить внешние силы».

«Соединённые Штаты постоянно принимают меры против Китая в плане экспортного контроля, пересмотра инвестиций и односторонних санкций, которые серьёзно вредят законным интересам Китая… Мы надеемся, что американская сторона серьёзно отнесётся к озабоченностям Китая и предпримет действия по отмене односторонних санкций, чтобы обеспечить честные и недискриминационные условия для китайских компаний», — цитирует Си Цзиньпина РИА Новости.

При этом председатель КНР подчеркнул, что Пекин привержен курсу построения устойчивых китайско-американских отношений. В то же время он обратил внимание главы Белого дома на решительность Поднебесной в отстаивании своих национальных интересов.

По словам Си Цзиньпина, Пекин и Вашингтон не должны допустить, чтобы имеющиеся разногласия привели к конфликту между двумя державами. С точки зрения председателя КНР, конфронтация повлечёт за собой «невыносимые последствия для обеих сторон».

«Китай никогда не ставит на то, что США проиграют, никогда не вмешивается во внутренние дела США, не стремится бросить вызов США или заменить их», — добавил председатель КНР.

Прямые контакты

Напомним, встреча лидеров США и Китая состоялась 15 ноября в поместье Филоли под Сан-Франциско. После четырёхчасовой беседы Байден и Си Цзиньпин решили немного прогуляться, но совместную пресс-конференцию проводить не стали. Однако в планах обоих лидеров — принять участие в мероприятиях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который в эти дни проходит в Сан-Франциско.

В свою очередь, Байден в ходе общения с журналистами заявил, что благодаря переговорам с председателем КНР ему удалось добиться «некоторого важного прогресса» в двусторонних отношениях. Как сообщил глава Белого дома, Вашингтон и Пекин возобновляют сотрудничество по борьбе с наркобизнесом и восстановят прямые военные контакты.

«Во-вторых, и это крайне важно, мы возобновляем прямые военные контакты. Как знают многие из вас, кто следит за ситуацией, они были прерваны, что вызывает беспокойство. Недопонимание становится причиной несчастных случаев. Так что мы возвращаемся к прямой, открытой и ясной коммуникации на непосредственной основе», — сказал Байден.

По словам главы Белого дома, он обсудил с китайским коллегой широкий спектр тем, включая украинский конфликт и ситуацию вокруг Тайваня. Также американский лидер выразил обеспокоенность обстановкой в Южно-Китайском море, в акватории которого Пекин развивает военную инфраструктуру и регулярно проводит учения ВМС.

Отвечая на вопрос корреспондента телеканала CBS по поводу возросшей военной активности КНР в Южно-Китайском море, Байден напомнил о создании объединения QUAD (Австралия, Индия, США и Япония), военном сотрудничестве с Филиппинами и решении предоставить Австралии атомные подводные лодки рамках соглашений альянса AUKUS.

Однако первостепенной задачей Вашингтона Байден назвал недопущение открытого конфликта с Пекином при сохранении стратегического соперничества.

Американский эсминец в Южно-Китайском море

Legion-Media

© U.S. Navy/EYEPRESS

«США продолжат активно конкурировать с КНР, но мы будем подходить к этой конкуренции ответственно, чтобы она не вылилась в конфликт или случайный конфликт», — пояснил американский президент.

Тем не менее в финале общения с журналистами Байден не стал отказываться от негативной оценки внутриполитической деятельности Си Цзиньпина и вновь назвал своего коллегу «диктатором».

«Он (Си Цзиньпин. — RT) и является диктатором в том смысле, что руководит страной, которая... Это коммунистическая страна, опирающаяся на полностью отличную от нашей форму правления. В любом случае мы добились прогресса», — заключил Байден.

«В непростой фазе»

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала высказывание Байдена о Си Цзиньпине ошибочным и безответственным.

«Это заявление крайне неверное и безответственное. Китай решительно выступает против политических манипуляций», — заявила на пресс-брифинге китайский дипломат.

Комментируя непосредственно итоги переговоров, глава МИД КНР Ван И сообщил журналистам, что в поместье под Сан-Франциско состоялся «глубокий обмен мнениями» по наиболее актуальным вопросам, включая ближневосточный и украинский конфликты.

Как сказал министр иностранных дел Китая, саммит Си Цзиньпина и Байдена «имеет стратегическое значение и далеко идущие последствия». По словам Ван И, оба лидера наметили план устойчивого развития китайско-американских отношений. Каких-либо подробностей этих договорённостей дипломат не озвучил.

Итоги саммита Си Цзиньпина и Байдена будут проанализированы Москвой, заявил в комментарии РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По мнению дипломата, Вашингтон и Пекин «находятся в непростой фазе диалога и взаимоотношений». Одна из причин такого положения дел — множество необоснованных претензий с американской стороны.

«Много разного рода условий и требований, каких-то надуманных попыток ограничить нормальную работу в разных областях, в том числе в экономической сфере, в высокотехнологической сфере. Непросто развиваются подходы Вашингтона и Пекина к обсуждению региональных сюжетов», — отметил Рябков.

Как считает замглавы МИД РФ, в настоящее время КНР и США возобновляют взаимодействие по контролю над вооружениями. В Москве положительно оценивают этот процесс, но не ожидают, что такое сотрудничество изменит общую обстановку в сфере стратегической стабильности.

Опрошенные RT эксперты полагают, что одной из главных тем переговоров была напряжённая ситуация в Южно-Китайском море, превратившемся в последние годы в сферу соперничества между американским флотом и ВМС НОАК (Народно-освободительная армия Китая).

Военные НОАК в Южно-Китайском море

AP

© Wally Santana

«Я думаю, что возобновление прямых контактов по военной линии можно трактовать как определённый шаг к снижению количества инцидентов в Южно-Китайском море, и в частности вблизи Тайваня. Обе страны не хотят, чтобы провокации переросли в жёсткий конфликт», — заявил в комментарии RT руководитель Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

В то же время, как отметил специалист, восстановление контактов между военными США и КНР не отменяет принципиальных политических противоречий между Вашингтоном и Пекином в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Как полагает Санакоев, Вашингтон не откажется от курса на сдерживание военной активности Пекина, продолжит поставлять оружие Тайбэю и развивать AUKUS — альянс, имеющий «слишком явную антикитайскую окраску». В связи с этим КНР не пойдёт на какие-либо уступки США в тайваньском вопросе.

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«Скорее всего, в личном общении Си Цзиньпин в очередной раз довёл до Байдена тезис, что комплекс вопросов вокруг Тайваня — это красные линии, которые США не должны переступать. Более того, Пекин будет требовать от США публично признать остров неотъемлемой частью Китая и в перспективе отказаться от поставок оружия и какой-либо поддержки сепаратистов», — полагает Санакоев.

По мнению собеседника RT, встреча в Сан-Франциско продемонстрировала решительный настрой Пекина бороться с Вашингтоном за свои интересы на пространстве АТР.

Схожей точки зрения придерживается руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк. В разговоре с RT он отметил, что главная цель личных контактов лидеров КНР и Соединённых Штатов состоит в том, чтобы не допустить неконтролируемой деградации двусторонних отношений. По другим вопросам Си Цзиньпин и Байден так и не смогли найти компромисс.

«Саммит в Сан-Франциско продемонстрировал отсутствие у США и Китая точек соприкосновения почти по всему спектру политических вопросов. Договорённости, которые озвучил Байден, принципиально ничего не меняют и не выглядят многообещающими», — говорит Батюк.

Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом

AP

© Doug Mills/The New York Times

При этом эксперт не исключает, что по итогам саммита Пекин и Вашингтон могут несколько улучшить торгово-экономические отношения, которые заметно осложнились ещё в период президентства Дональда Трампа. Однако для этого США придётся смягчить односторонние санкции в отношении КНР.

«Возможно, что личное общение Си Цзиньпина и Байдена было ещё и попыткой отделить политику от экономики. Насколько она удалась, покажет время. Однако мы видим, что Китай категорически не разделяет подходы Вашингтона не только в сфере политики, но и в сфере разнообразных ограничений для своих компаний, включая прямые санкции против них», — подытожил Батюк.