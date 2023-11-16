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Рябков: Россия проанализирует итоги встречи Байдена и Си Цзиньпина

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Заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков заявил, что российская сторона проанализирует итоги встречи председателя Китая Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско с точки зрения дальнейшей работы по глобальным вопросам.

«Не буду предвосхищать ничего из результатов этого контакта и оценок, которые ему могут давать стороны», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Вместе с этим российский дипломат назвал данное событие «важным».

Также Рябков отметил, что Соединённые Штаты и Китай в настоящее время находятся в «непростой фазе» взаимоотношений.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил о достижении «реального прогресса» на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.

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