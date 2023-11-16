Рябков: Россия проанализирует итоги встречи Байдена и Си Цзиньпина
«Не буду предвосхищать ничего из результатов этого контакта и оценок, которые ему могут давать стороны», — цитирует Рябкова РИА Новости.
Вместе с этим российский дипломат назвал данное событие «важным».
Также Рябков отметил, что Соединённые Штаты и Китай в настоящее время находятся в «непростой фазе» взаимоотношений.
Ранее американский лидер Джо Байден заявил о достижении «реального прогресса» на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.