Ловушка безопасности: вступает в силу соглашение об упрощённом перемещении войск между Японией и Австралией

Договор об упрощённом перемещении войск и вооружений между Японией и Австралией вступит в силу 13 августа — во вторник стороны обменялись соответствующими дипломатическими нотами. В МИД Японии заявили, что это соглашение повысит возможности взаимодействия вооружённых сил двух стран и углубит их оборонное сотрудничество. Ранее в Канберре заявляли о намерении пригласить Японию участвовать в совместных учениях Австралии и США. Эксперты отмечают, что Токио активно сближается с другими военными союзниками Вашингтона в регионе в рамках подготовки к активному сдерживанию Китая.

С 13 августа вступит в силу договор между Японией и Австралией, упрощающий процедуры при въезде военных двух стран на территорию друг друга, включая завоз вооружений, сообщили в МИД Японии, где прошёл обмен дипломатическими нотами.

«Ожидается, что вступление соглашения в силу будет способствовать проведению совместных мероприятий между вооружёнными силами двух стран, впредь содействовать двустороннему сотрудничеству в области обороны и безопасности, а также позволит Японии и Австралии впредь вносить весомый вклад в обеспечение мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе», — заявили в японском внешнеполитическом ведомстве.

Грядущее вступление договора в действие на пресс-конференции в Токио также прокомментировал глава японского оборонного ведомства Ясукадзу Хамада.

«Скорейшее введение в действие этого соглашения повысит возможности взаимодействия Сил самообороны Японии и Вооружённых сил Австралии, углубит наше оборонное сотрудничество», — приводит его слова ТАСС.

Данное соглашение в том числе максимально облегчает процедуру получения разрешения на взаимное использование аэродромов военными самолётами и портов кораблями двух стран, а также допускает встречный завоз вооружений и боеприпасов на территорию Японии и Австралии. Ранее подобные действия требовали проведения дополнительных консультаций.

Австралия стала второй страной после США, с которой Япония теперь имеет такие широкие договорённости в военной сфере.

Военное сближение

Упомянутое соглашение было заключено Токио и Канберрой ещё в январе 2022 года, а в октябре стороны подписали также обновлённую декларацию о сотрудничестве в области безопасности. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе тогда отметил: «Эта знаковая декларация направляет региону мощный сигнал о нашей стратегической сплочённости».

В свою очередь, премьер Японии Фумио Кисида отметил, что положения договора были разработаны в условиях «всё более осложняющейся стратегической обстановки».

«Эта обновлённая декларация... определит направление нашего сотрудничества в области безопасности и обороны на ближайшие десять лет», — сказал Кисида.

Японский эсминец «Судзуцуки»

AP

© Mark Schiefelbein

Глава японского правительства также отметил, что Токио уделяет особое внимание отношениям с Австралией на фоне уже существующего альянса с Соединёнными Штатами.

«По моим ощущениям, японско-австралийские отношения стали ключевой частью сотрудничества Японии со своими партнёрами», — подчеркнул он.

Помимо военного сотрудничества, в декларации упоминалось взаимное противостояние экономическому давлению и дезинформации, в чём Япония, Австралия и другие союзники США часто обвиняют Китай.

Заключение новых соглашений о военном сотрудничестве между Токио и Канберрой проходит на фоне значительного усиления взаимодействия в сфере безопасности между Австралией и США.

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Так, глава австралийского оборонного ведомства Ричард Марлз ранее заявил, что Канберра намерена пригласить Японию участвовать в большем числе совместных учений с Австралией и Соединёнными Штатами.

В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин в конце прошлого года открыто заявил, что растущее военное сотрудничество США и Австралии направлено против КНР.

«Осуществляемые Китаем опасные действия и попытки принуждения в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе вокруг Тайваня, в отношении островных государств Тихого океана, а также в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, угрожают региональному миру и стабильности», — сказал Остин по итогам переговоров со своим австралийским коллегой.

Тогда Вашингтон и Канберра договорились усилить военное присутствие США на австралийской территории.

Напомним, что Австралия вместе с Великобританией и США в 2021 году образовали альянс AUKUS (названный по первым буквам в наименованиях этих стран на английском языке). В рамках объединения государства планируют углубить военное и военно-техническое сотрудничество, которое отвечает «интересам продвижения мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе».

Первой инициативой в рамках AUKUS стало соглашение, по которому Австралия получит доступ к технологиям строительства атомных подлодок. Предполагается, что новые АПЛ будут строиться на австралийских верфях по технологиям, полученным от Вашингтона и Лондона.

При этом политики в США утверждают, что этот альянс может быть расширен за счёт привлечения в него новых членов. Так, в конце июня исследовательская служба конгресса США опубликовала доклад, в котором говорилось, что конгресс может рассмотреть вопрос о том, чтобы поручить Министерству обороны и Госдепу расширить AUKUS за счёт Японии, что рекомендует сделать ряд аналитиков.

Сдерживание Китая

Заключая новые договоры в сфере безопасности со странами англосферы, правительство Фумио Кисиды продолжает курс на повышение военной и политической роли Японии на международной арене и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметил в разговоре с RT руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов.

«Эта политика является частью курса Японии по расширению своих военных возможностей, прежде всего с прицелом на сдерживание Китая. Япония в этом отношении много чего делает: использует не только уже существующий договор о безопасности с США, но и активно участвует в других мини-альянсах в регионе, таких как QUAD, AUKUS (хотя Япония там не участвует, но фактически является внештатным членом этого трио). И на двусторонней основе Япония укрепляет свои отношения в военной сфере с другими странами и блоком НАТО», — пояснил эксперт.

Военнослужащие японских сил самообороны

AFP

© Toru YAMANAKA

Трения между Японией, США и Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжают нарастать, а центральным камнем преткновения является статус Тайваня, считает Кистанов.

«Вокруг Тайваня сложилась очень напряжённая ситуация. Если в регионе начнётся военное противостояние, то оно начнётся со столкновения США и Китая из-за Тайваня... Вот к этому готовятся Япония, США и их союзники, заключая двусторонние и многосторонние военные альянсы», — рассказал аналитик.

По словам гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, Япония хочет интегрироваться в альянс AUKUS, самым географически близким к Токио членом которого является Австралия.

«Япония заинтересована в милитаризации, в том, чтобы США позволили им стать ядерной державой, — для этого у Японии всё готово. Заинтересованность Японии в развитии отношений с AUKUS состоит именно в этом — в милитаризации своей экономики и обретении статуса ядерной державы, так как США показали, что в рамках этого альянса они готовы передавать ядерные технологии», — отметил эксперт.

В свою очередь, сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с RT заметил, что Япония активно пытается синхронизировать свои действия против Китая с другими союзниками США в регионе.

«Понятно, что в этом процессе над ними стоит Вашингтон, который является драйвером всех этих процессов блоковой интеграции. Это соглашение между Японией и Австралией — как раз один из элементов этой стратегии, направленной на сдерживание Китая», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что Япония остаётся одним из ключевых игроков в АТР и обладает большим экономическим потенциалом, поэтому она активно вовлекается во все процессы под эгидой США. Однако явное усиление союзников США в АТР неизбежно повлечёт за собой ответные действия Китая, констатировал политолог.

«Это может привести к новой гонке вооружений между Китаем и США и их союзниками. Мир фрагментируется, и нейтральных стран становится меньше. Ни о какой стабильности в хорошем смысле слова не может быть и речи, потому что если они вооружаются, то понятно, что Китаю надо принимать какие-то контрмеры. В этом заключается так называемая ловушка безопасности: когда одни вооружаются против других, другие будут принимать меры», — заключил эксперт.