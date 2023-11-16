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Си Цзиньпин: возможный конфликт с США повлечёт за собой невыносимые последствия

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Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом заявил, что возможный конфликт двух стран повлёк бы за собой невыносимые последствия для обеих сторон.

«Возможный конфликт или конфронтация повлекли бы за собой невыносимые последствия для обеих сторон», — цитирует его РИА Новости.

По словам китайского лидера, сценарий, при котором одна страна переформатирует другую, не представляется реалистичным. 

При этом Си Цзиньпин отметил, что отношения КНР и Соединённых Штатов протекают не гладко.

Ранее сообщалось, что российская сторона будет следить за сообщениями о встрече Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско.

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