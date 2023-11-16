Си Цзиньпин: возможный конфликт с США повлечёт за собой невыносимые последствия
«Возможный конфликт или конфронтация повлекли бы за собой невыносимые последствия для обеих сторон», — цитирует его РИА Новости.
По словам китайского лидера, сценарий, при котором одна страна переформатирует другую, не представляется реалистичным.
При этом Си Цзиньпин отметил, что отношения КНР и Соединённых Штатов протекают не гладко.
Ранее сообщалось, что российская сторона будет следить за сообщениями о встрече Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско.