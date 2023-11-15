Песков: Кремль будет следить за встречей Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско

Российская сторона будет следить за сообщениями о встрече лидеров США и КНР Джо Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Разумеется, каждая такая встреча двух крупнейших экономик мира важна для всех. Поэтому так или иначе, разумеется, мы будем следить за теми сообщениями, которые будут сопровождать эту встречу», — заявил он.

Газета Politico ранее отмечала, что Байден планирует провести с председателем КНР «жёсткий разговор» по ключевым вопросам китайско-американских отношений, в том числе о связях Пекина с Тегераном и о роли Китая в украинском конфликте.