Politico: Байден проведёт «жёсткий разговор» с Си Цзиньпином об Украине и Иране

Президент США Джо Байден планирует провести с председателем КНР Си Цзиньпином «жёсткий разговор» по ключевым вопросам китайско-американских отношений, в том числе о связях Пекина с Тегераном и о роли Китая в украинском конфликте.

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, американский президент в ходе встречи намерен убедить Си Цзиньпина повлиять на Иран, чтобы тот не проводил действия, направленные на «эскалацию конфликта на Ближнем Востоке».

Ещё одной темой разговора двух лидеров станет «поддержка России со стороны Китая в украинском конфликте».

Ранее портал Axios писал, что Байден и Си Цзиньпин в ходе предстоящей встречи намерены объявить о восстановлении работы каналов связи между военными ведомствами США и Китая.