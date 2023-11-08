Axios: Байден и Си Цзиньпин объявят о возобновлении связей по военной линии
- globallookpress.com
- © Li Xueren
Об этом информирует портал Axios со ссылкой на источники.
«Президент Байден и председатель КНР Си Цзиньпин готовятся объявить о возобновлении контактов между военными между двумя странами, когда они встретятся на полях саммита АТЭС», — говорится в публикации.
Отмечается, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего визита в Пекин не смог добиться согласия Китая на возобновление контактов в военной сфере.
Однако спустя несколько месяцев глава МИД Китая Ван И, который приехал в Вашингтон, заявил о готовности Пекина к такому шагу.
Ранее СМИ писали, что Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры в Сан-Франциско 15 ноября.