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Sankei News: Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры в Сан-Франциско 15 ноября

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США и Китай достигли окончательной договорённости о встрече лидеров двух государств Джо Байдена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Сан-Франциско, переговоры запланированы на 15 ноября, сообщает японская газета The Sankei News со ссылкой на высокопоставленный источник в Соединённых Штатах.

«Это будет первая личная встреча лидеров США и Китая за год», — пишет газета.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдёт в Сан-Франциско с 15 по 17 ноября.

В Белом доме утверждали, что Байден с нетерпением ждёт встречи с Си Цзиньпином.

Вместе с этим в Пекине отмечали, что Китай и США договорились о совместной работе над организацией встречи лидеров стран, но дорога в Сан-Франциско не будет гладкой.

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