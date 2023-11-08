Sankei News: Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры в Сан-Франциско 15 ноября
«Это будет первая личная встреча лидеров США и Китая за год», — пишет газета.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдёт в Сан-Франциско с 15 по 17 ноября.
В Белом доме утверждали, что Байден с нетерпением ждёт встречи с Си Цзиньпином.
Вместе с этим в Пекине отмечали, что Китай и США договорились о совместной работе над организацией встречи лидеров стран, но дорога в Сан-Франциско не будет гладкой.