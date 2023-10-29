Ван И: работа над подготовкой встречи Байдена и Си Цзиньпина не будет гладкой

Китай и США договорились о совместной работе над организацией встречи лидеров стран в Сан-Франциско, но дорога в Сан-Франциско не будет гладкой, заявил глава МИД КНР Ван И.

«Обе стороны надеются, что китайско-американские отношения как можно скорее стабилизируются и будут стремиться к улучшению», — приводит РИА Новости слова Ван И по итогам переговоров с руководством США.

Он отметил, что стороны согласились прикладывать совместные усилия по реализации встречи глав государств в Сан-Франциско.

По его словам, дорога в Сан-Франциско «не будет гладкой».

Ранее сообщалось, что переговоры американских должностных лиц с Ван И не означают смену подхода Вашингтона к Пекину.

Также стало известно, что президент США Джо Байден провёл переговоры с Ван И.