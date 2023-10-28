США и КНР готовы проработать встречу Байдена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

В ходе контактов администрации США с главой МИД КНР Ван И в Вашингтоне была подтверждена обоюдная готовность проработать встречу лидеров стран Джо Байдена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в ноябре в Сан-Франциско.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

«Ведётся совместная подготовка… С нашей стороны мы работаем для достижения этой цели», — сказал он.

При этом отмечается, что позицию КНР о возможности визита должен озвучивать Пекин.

Ранее сообщалось, что переговоры американских должностных лиц с Ван И не означают смену подхода Вашингтона к Пекину.

Также стало известно, что Байден провёл переговоры с Ван И.

Глава МИД КНР, в свою очередь, заявил, что у Китая и США есть разногласия и общие интересы.