США и КНР готовы проработать встречу Байдена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
«Ведётся совместная подготовка… С нашей стороны мы работаем для достижения этой цели», — сказал он.
При этом отмечается, что позицию КНР о возможности визита должен озвучивать Пекин.
Ранее сообщалось, что переговоры американских должностных лиц с Ван И не означают смену подхода Вашингтона к Пекину.
Также стало известно, что Байден провёл переговоры с Ван И.
Глава МИД КНР, в свою очередь, заявил, что у Китая и США есть разногласия и общие интересы.