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ТАСС: переговоры с Ван И в Вашингтоне не означают смену подхода США к КНР

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Переговоры американских должностных лиц с министром иностранных дел КНР Ван И не означают смену подхода Вашингтона к Пекину.

С таким заявлением, как информирует ТАСС, выступила представитель администрации США высокого ранга.

По её словам, в ближайшее время двусторонние дипломатические контакты между США и КНР, возможно, будут расширяться.

«Как мы уже неоднократно говорили, такая активизация дипломатических усилий не означает изменения подхода к КНР», — сказала чиновник.

Ранее американский президент Джо Байден провёл переговоры с Ван И.

Также Ван И заявил на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном, что у Пекина и Вашингтона есть как разногласия, так и общие интересы.

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