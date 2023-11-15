Си Цзиньпин: отношения КНР и Соединённых Штатов протекают не гладко
Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с американским лидером Джо Байденом в Калифорнии на полях саммита АТЭС.
Как передаёт его словам ТАСС, за последние 50 лет отношения между Пекином и Вашингтоном никогда не протекали гладко, они развивались непросто (буквально: «с поворотами и изгибами». —RT).
При этом Си Цзиньпин отметил, что соперничество между ведущими державами не позволит решить проблемы двустороннего и глобального характера.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона будет следить за сообщениями о встрече Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско.