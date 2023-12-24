«Сохранить жизнь и здоровье бойца»: разработчик — о современных российских армейских аптечках и новом гемостатике

В феврале 2024 года в России планируется зарегистрировать новый гелевый гемостатик, способный быстро останавливать массивное кровотечение. Об этом в интервью RT сообщил генеральный директор научно-производственной компании «Трансмедтех» Сергей Руднев. По его словам, гемостатик, полностью изготовленный из российского сырья, по своим качественным характеристикам превосходит западные образцы. Также Руднев рассказал о современных требованиях к аптечке военнослужащего и о разработке малой медицинской сумки для стрелка-санитара, которая позволяет оказать первую помощь сразу нескольким бойцам.

— Когда появились первые индивидуальные аптечки? Как развивалось это направление в нашей стране?

— Аптечка военнослужащего в привычном нам виде — футляр со средствами для остановки кровотечения и перевязочным материалом — появилась только во Вторую мировую войну. Правда, в носимом запасе красноармейца могли быть лишь жгут и перевязочный пакет. В основном советским солдатам приходилось рассчитывать на санитара и его сумку.

Первой полноценной отечественной индивидуальной аптечкой стала так называемая аптечка десантника или АИ-1. Её разработали в 1970-х годах с учётом реалий холодной войны, которые предполагали боевые действия в условиях применения оружия массового поражения. Также в него добавили антибактериальные и обезболивающее средства, наиболее востребованные при ранениях.

Индивидуальная аптечка поступала в войска ограниченным партиями, но она оказалась не очень хорошо приспособленной для обычных вооружённых конфликтов. Поэтому советские солдаты хранили её содержимое в карманах формы, а перевязочный пакет и жгут, которые как раз были самыми необходимыми, — отдельно.

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После Афганистана и Первой чеченской кампании стала очевидна необходимость создания совершенно новой индивидуальной аптечки военнослужащего. В 1998 году основным проектом «Трансмедтеха» стала первая в России индивидуальная аптечка военнослужащего АИ-3-1ВС и её расширенная версия 2СП для спецподразделений. В 2002 году Минобороны приняло на снабжение АИ-3-1ВС. После этого началось её массовое производство и поставки в войска.

— Что представляла собой эта индивидуальная аптечка?

— АИ-3-1ВС состояла из перевязочного пакета, эластичного жгута, контейнера под шприцы-тюбики с обезболивающим, средств для обеззараживания воды, антибактериального средства и, разумеется, футляра.

Поскольку в тот период военная доктрина не исключала применения противником оружия массового поражения, в аптечке был отдельный блок со средствами защиты от поражающих факторов ядерного оружия, антидотом при отравлении фосфорорганическими соединениями, средствами защиты от биологического оружия.

Всё это было в одном компактном подсумке с универсальным креплением, подвижной передней стенкой для удобного открытия и доступа, переменным объёмом, за счёт чего в неё можно было добавить дополнительные вложения. В основном с АИ-3-1ВС, а также с первым вариантом новой аптечки АППИ (аптечка первой помощи индивидуальная. — RT) наши силовые структуры и начали СВО. И первое время на фронт поставляли именно их.

Аптечка АИ-3-1ВС

© трансмедтех.рф

— Как изменилась индивидуальная аптечка в ходе спецоперации?

— Во многом благодаря приказу Минобороны № 760 от 2022 года, который определил перечень ранений и правила оказания первой помощи на поле боя. В дальнейшем этот документ утвердил обновлённый стандарт АППИ, по которому сейчас выпускаются все армейские аптечки. Он в полной мере учитывает две самые массовые причины гибели военнослужащих на поле боя: массивное кровотечение и дыхательные нарушения.

Сейчас для остановки кровотечения должны применяться жгуты турникетного и эластичного типа. Для конечности подойдёт любой жгут, а вот остановить кровь в сложных анатомических областях — на шее или подмышкой — способен только эластичный жгут, перевязочный пакет и тампонада (закупоривание раны. — RT) местными гемостатическими средствами.

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Согласно приказу, жгуты должны находиться в быстром доступе с возможностью извлечения обеими руками. В нашей новой аптечке они располагаются так, чтобы их можно было сразу достать из любого положения. Также в наборе есть перевязочные пакеты с эластичным бинтом с одной или двумя подушками. Они имеют двойную упаковку, чтобы сохранять стерильность и работоспособность в жёстких условиях эксплуатации. Сам же бинт растягивается и за счёт этого создаёт дополнительную компрессию на рану, лучшие условия для остановки кровотечения. В отличие от марлевых аналогов он не сползает, не сбивается и формуется по конечности, учитывая анатомические особенности пострадавшего.

В современной аптечке обязательно присутствуют и местные гемостатические средства различного вида, которые при длительной транспортировке или в условиях отложенной эвакуации позволяют сохранить конечность раненого. В АППИ последних генераций — это бинт, пропитанный кровоостанавливающим средством. Он поглощает жидкую часть плазмы, помогает быстрее остановить кровотечение и образовать сгусток. Имея под рукой такие гемостатики, в некоторых случаях можно обойтись без применения жгутов.

— А какие средства в современной аптечке помогают при проблемах с дыханием?

— Для обеспечения проходимости дыхательных путей используются назо-, или орофарингеальные воздуховоды. То есть в первом случае трубка вставляется в нос, во втором — в рот. Так мы не дадим языку запасть и перекрыть раненому доступ воздуха. Ещё одна важная проблема — пневмоторакс, когда возникает нарушение целостности грудной клетки и воздух попадает в плевральную полость.

При открытой форме раны, когда воздух выходит наружу, нужно загерметизировать отверстие. Раньше для этого использовали упаковку от перевязочного пакета и обычный пластырь. Сейчас появились новые средства в виде плёнки с клейким слоем с внутренней стороны. Он надёжно закрывает отверстие и не позволяет воздуху попадать внутрь.

Бронетранспорт для эвакуации раненых с передовой

© РИА Новости / Виктор Антонюк

— Сколько весит современная аптечка?

— Наша — около 900 г. Помимо вышеперечисленного, в ней есть тактические ножницы, чтобы быстро разрезать одежду, экипировку, обувь и добраться до раны. Есть средство борьбы с гипотермией — падением температуры тела на один—два градуса. Гипотермия снижает процент выживания вдвое, поэтому раненого необходимо закутать и согреть. Для этого в аптечке имеется химический источник тепла и изолирующее спасательное одеяло.

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Также в ней есть маркер, чтобы написать на открытом участке кожи время наложения жгута и заполнить карточку раненого. Кроме того, в подсумок мы поместили перчатки, скотч, перевязочные и противоожоговые средства, глазной щиток, обезболивающие препараты в виде шприц-тюбиков в защитном контейнере и прочие средства. Состав нашей аптечки утверждён и соответствует требованиям приказа № 760.

— Одно дело иметь под рукой аптечку, другое — грамотно её использовать. Как нужно учить бойцов оказывать первую помощь?

— Готовность военнослужащего к оказанию первой помощи определяется несколькими основополагающими факторами. Первый — теоретические знания. Например, боец должен знать, как останавливать различные кровотечения и что жгут нельзя держать дольше 60 минут.

Второй и, наверное, самый важный фактор — выработка устойчивых практических навыков. До автоматизма должно быть отработано накладывание жгутов, повязок, окклюзионных пластырей, умение бинтовать различные участки тела, применять перевязочный пакет на культю, грудь, живот. Более того, необходимо научиться использовать все знания в темноте, в стрессе, под огнём. Иначе толку не будет, даже если под рукой отличная аптечка.

Согласно современным стандартам, курс обучения первой помощи составляет около 16 часов. Из них треть уходит на теоретическую часть, а остальное — на практику. Этого времени хватит, чтобы получить базовые знания и навыки. Но после нужно постоянно тренироваться.

— Подход к тактической медицине изменился после начала СВО?

— В России понятие «тактическая медицина» было введено в оборот только в приказе Минобороны РФ № 760. Прежде такое определение в государственных документах не использовалось. Теперь же тактическая медицина официально признана разделом военно-медицинской подготовки.

Тренировка по оказанию первой медпомощи

© Министерство обороны РФ

Раньше раз в год все военнослужащие проходили восьмичасовой курс военно-медицинской подготовки и, как правило, по старым учебным планам: жгут, шина, перевязочный пакет. Затем, во время и после военной операции в Сирии, появились протоколы оказания первой помощи, был издан ряд современных учебно-методических пособий, где впервые в новейшей истории страны на русском языке подробно и доступно показано, что делать при ранении на поле боя.

— Почему в нашей стране сложилось столь настороженное отношение к тактической медицине?

— Она долгое время воспринималась как западная, то есть недружественная дисциплина, что оказалось большим заблуждением. В западной доктрине первой медпомощи на поле боя TCCC (Tactical Combat Casualty Care) было немало преимуществ, на которые нам бы следовало обратить внимание.

Вместе с тем она не была идеальной. Доктрина писалась на основании опыта участия США и других западных государств, по сути, в колониальных войнах, когда развитая и подготовленная армия воюет против слабого противника. В TCCC не учитывалось применение дронов, массированных ударов артиллерии. Подразумевалось, что в небе всегда будет полное преимущество, то есть возможность эвакуировать раненых по воздуху.

Всё это, как несложно заметить, совершенно не похоже на условия современной войны. Поэтому сейчас у наших медиков возникло собственное понимание тактической медицины. Она была переработана с учётом новейшего опыта, полученного в СВО. И сейчас по уровню развития этой сферы Россия определённо находится в пятёрке мировых лидеров, а в некоторых вопросах и на первом месте. Поверьте, другим странам крайне интересен нынешний российский опыт.

— Вы уже говорили, что аптечки постоянно обновляются. Но как выбрать лучший вариант?

— Действительно, на рынке постоянно появляются свежие отечественные и зарубежные аптечки. Разобраться в их преимуществах достаточно сложно, поэтому для изучения эффективности новейших средств и методик оказания первой помощи ежемесячно проводится специальное мероприятие.

В рамках него все изделия тестируются в обстановке, максимально приближенной к реальности. Мы просим действующих офицеров с боевым опытом оценить пригодность аптечек, созданных для реалий современной войны. Так мы помогаем многим производителям увидеть разницу между средствами, которые используют в клиниках и в полях, и избежать стандартных ошибок.

Комплект медикаментов в современной аптечке «Трансмедтеха»

© трансмедтех.рф

— О каких ошибках идёт речь?

— Например, возьмём бинт классический и для полевого применения. У последнего — минимальные масса и габариты, более надёжная упаковка, скорость извлечения и применения. В противном случае солдат предпочтёт взять дополнительный боекомплект и паёк, а не громоздкий перевязочный пакет.

Кроме того, стоит учитывать устойчивость медицинского изделия к внешней среде, удобство применения, надёжность фиксации. Таких факторов, определяющих конечные потребительские свойства, несколько десятков.

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— Есть ли принципиальная разница между индивидуальными аптечками российского и натовского образца?

— Мы уже впереди в том, что касается эргономики, то есть удобства хранения, раскрытия, извлечения и защиты содержимого. Если говорить о групповых наборах, то есть о большом медицинском ранце, здесь мы тоже опережаем Запад по конструкторским наработкам, которые позволяют максимально быстро развернуть рабочее место военного врача в разрушенном здании или в лесу.

Не могу обойти стороной дискуссию вокруг правила «золотого часа» — периода, в течение которого, как принято считать, необходимо оказать первую медпомощь, чтобы с высокой вероятностью спасти жизнь человека. По опыту СВО мы видим, что сегодня более актуально правило «платиновых десяти минут». Чем быстрее можно раскрыть аптечку, тем выше шансы на то, чтобы скорее остановить кровотечение, сохранить жизнь и здоровье бойца.

— Над чем сейчас работает «Трансмедтех»?

Комплект медикаментов в современной аптечке «Трансмедтеха»

© трансмедтех.рф

— Мы участвуем в разработке гелевого гемостатика. В отличие от кровоостанавливающего порошка или бинта его проще доставлять к источнику кровотечения, а благодаря специальному наконечнику и мягкому гофрированному пластиковому флакону удобно дозировать нужное количество средства.

Гелевый гемостатик — это российское изобретение, которое на порядок превосходит западные аналоги. Оно выпускается с ноября 2022 года и уже прошло токсикологические и клинические испытания. За это время гемостатик показал себя на пять баллов, справляясь даже с массивными кровотечениями в кратчайшее время — меньше минуты. Сейчас изделие в процессе регистрации, планируем получить все необходимые документы в феврале.

В начале следующего года мы ожидаем, что на снабжение Минобороны РФ поступит наша малая санитарная сумка — это первое подобное изделие в России. Сейчас её получили некоторые российские силовые ведомства. Рассчитываем, что сумка станет самым распространённым меднабором после индивидуальной аптечки. В ней будет достаточное количество кровоостанавливающих и противоожоговых средств, все необходимое для перевязки и борьбы с нарушением дыхания, чтобы оказать помощь на поле боя двум—четырём раненым в зависимости от характера повреждений. Сумка войдёт в комплект стрелка-санитара. По штату во взводе таких специалистов должно быть не менее двух.

Если сравнить наше изобретение с американским аналогом, то оно выигрывает по скорости раскрытия, визуализации и извлечения, приведению в рабочее состояние. Сумка удачно интегрируется в экипировку бойца и весит меньше — около 7,5 кг.

Наконец, третье изобретение — суперлёгкие носилки из прочного материала. Обычно тканевые армейские носилки весят около 2 кг, наши — всего 400 гр.

— Хватает ли на фронте современных аптечек?

— Да, аптечек на фронте достаточно, силовые ведомства и Минпромторг активно их закупают, помогают и волонтёрские организации. Качество аптечек и их насыщенность медицинскими изделиями постоянно растёт. По моим данным, только в 2023 году выпущено более миллиона современных медицинских наборов, которые производят как крупные государственные предприятия, так и частные компании.