Рабочая группа по СВО предложила утвердить медпомощь ветеранам без очереди

Участники рабочей группы по спецоперации предложили в новом докладе, отправленном президенту России Владимиру Путину, утвердить порядок получения медпомощи для инвалидов и ветеранов боевых действий без очереди. Об этом сообщил глава группы Андрей Турчак.

В своём Telegram-канале он отметил, что в медицинскую помощь, предоставляемую без очереди, должна быть включена предварительная запись на приём к доктору.

«Сейчас право на внеочередное медицинское обслуживание по закону есть, но из-за отсутствия конкретных правил его оказания ветераны попадают к врачам на общих условиях», — говорится в сообщении.

Ранее в Госдуме предложили считать инвалидами спецоперации получивших увечья гражданских специалистов.