Рабочая группа по СВО предложила утвердить медпомощь ветеранам без очереди
- РИА Новости
В своём Telegram-канале он отметил, что в медицинскую помощь, предоставляемую без очереди, должна быть включена предварительная запись на приём к доктору.
«Сейчас право на внеочередное медицинское обслуживание по закону есть, но из-за отсутствия конкретных правил его оказания ветераны попадают к врачам на общих условиях», — говорится в сообщении.
Ранее в Госдуме предложили считать инвалидами спецоперации получивших увечья гражданских специалистов.