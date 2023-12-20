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Рабочая группа по СВО предложила утвердить медпомощь ветеранам без очереди

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Участники рабочей группы по спецоперации предложили в новом докладе, отправленном президенту России Владимиру Путину, утвердить порядок получения медпомощи для инвалидов и ветеранов боевых действий без очереди. Об этом сообщил глава группы Андрей Турчак.
Рабочая группа по СВО предложила утвердить медпомощь ветеранам без очереди
  • РИА Новости

В своём Telegram-канале он отметил, что в медицинскую помощь, предоставляемую без очереди, должна быть включена предварительная запись на приём к доктору.

«Сейчас право на внеочередное медицинское обслуживание по закону есть, но из-за отсутствия конкретных правил его оказания ветераны попадают к врачам на общих условиях», — говорится в сообщении.

Ранее в Госдуме предложили считать инвалидами спецоперации получивших увечья гражданских специалистов.

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