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В ГД предложили считать инвалидами СВО получивших увечья гражданских специалистов

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Группа депутатов Госдумы от «Единой России» подготовила и отправила на согласование в правительство законопроект, согласно которому предлагается признать инвалидами боевых действий гражданских, которые помогали выполнять задачи спецоперации на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Авторы документа предложили отнести к инвалидам войны людей, которые обеспечивали выполнение задач во время СВО на территории Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года и в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября того же года, если они стали инвалидами вследствие полученных в период боевых действий ранений, контузий, увечий или заболеваний.

«Речь идёт о таких специалистах, как, например, водители, энергетики, железнодорожники, дорожные рабочие. Они работают с риском для жизни и здоровья, поэтому на них должны распространяться те же льготы, которые существуют для инвалидов боевых действий», — прокомментировал для «Парламентской газеты» один из авторов законопроекта Эдуард Кузнецов.

Кроме того, депутаты предложили распространить норму о статусе ветерана боевых действий на тех, кто помогал выполнять задачи СВО на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.

Кузнецов добавил, что после получения отзыва правительства документ внесут в Госдуму.

Ранее сообщалось, что в начале октября фонд «Защитники Отечества» открыл в Челябинске первый в России единый центр поддержки и реабилитации ветеранов.

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