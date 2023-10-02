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Фонд «Защитники Отечества» открыл единый центр поддержки ветеранов в Челябинске

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Фонд «Защитники Отечества» открыл в Челябинске первый в России единый центр поддержки и реабилитации ветеранов.
Фонд «Защитники Отечества» открыл единый центр поддержки ветеранов в Челябинске

Об этом сообщает URA.RU.

«Здесь любой участник СВО и члены его семьи смогут получить всю необходимую поддержку. Единый центр объединил всех-всех, кто оказывает помощь: юридическую, социальную, психологическую — любую, которая необходима нашим героям», — сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В центре будут оказывать расширенный спектр услуг, позволяющий ветеранам и их семьям получать всю помощь в одном месте.

Ранее сообщалось, что правительство выделило более 5 млрд рублей фонду «Защитники Отечества».

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