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Мишустин подписал распоряжение о выделении 5 млрд рублей фонду «Защитники отечества»

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Правительство выделило более 5 млрд рублей фонду «Защитники Отечества».
Мишустин подписал распоряжение о выделении 5 млрд рублей фонду «Защитники отечества»
  • РИА Новости

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Свыше 5 млрд рублей будет направлено из резервного фонда кабмина на предоставление гранта государственному фонду поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», — говорится в документе.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что правительству необходимо выделить дополнительные ресурсы для обеспечения участников спецоперации современными средствами реабилитации.

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