Мишустин подписал распоряжение о выделении 5 млрд рублей фонду «Защитники отечества»
- РИА Новости
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Свыше 5 млрд рублей будет направлено из резервного фонда кабмина на предоставление гранта государственному фонду поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», — говорится в документе.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что правительству необходимо выделить дополнительные ресурсы для обеспечения участников спецоперации современными средствами реабилитации.