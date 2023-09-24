Мишустин подписал распоряжение о выделении 5 млрд рублей фонду «Защитники отечества»

Правительство выделило более 5 млрд рублей фонду «Защитники Отечества».

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Свыше 5 млрд рублей будет направлено из резервного фонда кабмина на предоставление гранта государственному фонду поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», — говорится в документе.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что правительству необходимо выделить дополнительные ресурсы для обеспечения участников спецоперации современными средствами реабилитации.