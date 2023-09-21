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Путин поручил выделить дополнительные ресурсы на средства реабилитации военных

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что правительству необходимо выделить дополнительные ресурсы для обеспечения участников спецоперации современными средствами реабилитации.
Путин поручил выделить дополнительные ресурсы на средства реабилитации военных
  • kremlin.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

Во время визита президента в Центр поддержки участников СВО и их семей «Возвращение» в Великом Новгороде ему рассказали, что среди ветеранов спецоперации есть инвалиды, которым требуются современные протезы.

Главе государства предложили, чтобы данная работа была реализована через фонд «Защитники Отечества».

«Нужно... чтобы было организовано обслуживание техники современной», — подчеркнул Путин.

По его словам, эта техника дороже, но государству необходимо выделить на это дополнительные ресурсы.

В июне вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что рабочая группа по вопросам спецоперации на Украине поможет в организации юридических служб в госпиталях, где бойцы СВО проходят реабилитацию.

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