Кузнецова заявила, что в госпиталях организуют юридические службы для бойцов СВО

Рабочая группа по вопросам спецоперации на Украине поможет в организации юридических служб в госпиталях, где бойцы СВО проходят реабилитацию, заявила вице-спикер Госдумы и член рабочей группы Анна Кузнецова.

Она пояснила, что первичное протезирование и реабилитацию оплачивает Минобороны России, а в дальнейшем у военных возникает много вопросов юридического характера.

«Сегодня мы договорились о том, что во втором филиале (госпиталя имени Вишневского. — RT) будет открыта юридическая служба, раз в неделю будут приходить юристы Минобороны России и разбирать все вопросы, которые волнуют военнослужащих», — цитирует её ТАСС.

По словам Кузнецовой, в дальнейшем эту опцию расширят и на другие больницы.

После начала СВО санкции привели к дефициту импортных протезов и комплектующих, в связи с чем эксперты говорят о необходимости усиленного развития отрасли. Сами пациенты отмечают, что процесс получения протезов может занимать много времени. RT пообщался с участниками СВО, получившими протезы конечностей, производителями средств реабилитации и общественниками, чтобы выяснить, как устроен рынок протезов в России и с какими трудностями сталкиваются россияне, нуждающиеся в них.