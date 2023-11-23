Профессионализм и мужество: какие уникальные операции проводят российские военные хирурги

Специалисты военно-морского клинического госпиталя Черноморского флота смогли безопасно извлечь из тела раненого бойца неразорвавшийся боеприпас, сообщает Минобороны РФ. Подобная операция считается одной из самых сложных хирургических манипуляций. Медики всегда работают в средствах бронезащиты и под наблюдением сапёров. При этом столь сложные операции проводятся как в тыловых госпиталях, так и в полевых условиях. По данным Минобороны РФ, летальность в госпитальном звене составляет 0,43% и продолжает снижаться. По мнению экспертов, вблизи передовой свой долг выполняют самые квалифицированные врачи, осознающие высокий риск для жизни.

Медики 1472-го военно-морского клинического госпиталя Черноморского флота имени Н.И. Пирогова (ВМКГ) провели уникальную хирургическую операцию: рискуя жизнью, специалисты извлекли из тела раненого военнослужащего неразорвавшийся боеприпас.

«Первоначально в ходе рентгеновского обследования в мягких мышечных тканях больного было обнаружено инородное тело, которое по оценке взрывотехников ЧФ и МЧС было квалифицировано как подствольная граната. С учётом состояния больного медицинским консилиумом госпиталя было принято решение о проведении срочного хирургического вмешательства», — говорится на сайте Минобороны РФ.

Операция проводилась в касках и бронежилетах. Незадействованный в операции медперсонал и остальные пациенты были временно удалены на безопасное расстояние. После извлечения снаряд был передан специалисту МЧС, который поместил его в специальный бокс, предотвратив таким образом разлёт осколков в случае подрыва.

«Операция прошла успешно, военнослужащий идёт на поправку, а военные врачи, проведшие уникальную операцию с риском для жизни, будут представлены к государственным наградам», — добавили в Минобороны РФ.

Опасная работа

Извлечение неразорвавшихся боеприпасов из тела пострадавшего считается одной из самых сложных хирургических манипуляций. Тем не менее, российские военные медики успешно проводят такие операции в самых сложных условиях.

Одно из таких оперативных вмешательств летом этого года осуществили специалисты отдельного медицинского отряда Тульских десантников. Они прооперировали бойца, который получил ранение на передовой южного фланга Артёмовского направления. Хирурги были одеты в средства бронезащиты, а пациент накрыт бронежилетами. Медики смогли безопасно извлечь из бедра военнослужащего неразорвавшийся 30-мм снаряд.

Военные медики Черноморского флота провели уникальную хирургическую операцию

«Снаряд чудом не сдетонировал. Для проведения этой очень опасной операции военным медикам пришлось работать в средствах бронезащиты и под наблюдением сапёров. Перед тем как доставить пациента в отделение хирургии, оттуда эвакуировали людей», — сообщили в Минобороны РФ.

Перед началом операции хирурги исследовали место ранения в 3D-проекции, что позволило точнее изучить характер повреждения мягких тканей и расположение боеприпаса. Сама операция длилась около часа.

Как подчеркнули в Минобороны РФ, из-за сложности и большого риска в мире насчитываются единицы успешно проведённых операций по извлечению из тела неразорвавшихся боеприпасов.

Согласно данным военного ведомства, ранее российские медики провели несколько опаснейших операций по извлечению несдетонировавших снарядов. Подобные вмешательства проводили, в частности, военные медики Белгородской области и сотрудники Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург).

В ноябре 2022 года специалисты Центрального военного госпиталя имени П.В. Мандрыка совместно с гражданскими коллегами извлекли неразорвавшийся боеприпас из грудной клетки младшего сержанта Николая Пасенко. Снаряд пробил рёбра, лёгкие и застрял у позвоночника между аортой и нижней полой веной, которая находится вблизи сердца. Операция проводилась на базе районной поликлиники Белгородской области. Как пояснил журналистам подполковник медицинской службы Дмитрий Ким, хирургическое вмешательство пришлось осуществлять на месте из-за риска фатального кровотечения. После операции пациент поблагодарил отважных врачей, которые спасли ему жизнь.

«Хирург решился меня оперировать, я был против. Не хотел врачей подставлять — не дай бог рванёт… Спасибо хирургу Дмитрию Киму, я буду ему всю жизнь благодарен. Он ответил: «Значит вместе взорвёмся». Вот и всё. Очень смелый человек», — рассказал Пасенко.

Палатка полевого госпиталя в зоне СВО

РИА Новости

Ещё одну сложнейшую операцию провели медики Центрального военно-клинического госпиталя имени А.А. Вишневского, которые славятся своими компетенциями в кардиохирургии. В апреле текущего года специалисты смогли извлечь пулю из сердца военнослужащего. Операция проходила в уникальной гибридной операционной, оборудованной всей необходимой современной медицинской аппаратурой. Бойца лично оперировал начальник центра кардиохирургии Александр Лищук.

«Наравне со всеми»

По состоянию на август 2023 года, боевой опыт получили более 70% военно-медицинских специалистов. За героизм и мужество свыше 4,5 тыс. врачей, медсестёр и санитаров отмечены государственными наградами.

В основном военным медикам приходится иметь дело с осколочными ранениями. Как говорят сами специалисты, несмотря на маленькие размеры, такие ранения наносят серьёзные повреждения внутри грудной и брюшной полостей.

«Главная цель проводимых ими (врачами. — RT) операций — остановить кровотечение, удалить осколки и создать все условия для заживления раны, а после — эвакуировать пациента. Военные медики способны сохранить жизнь, казалось бы, с безнадёжными ранениями», — сообщается на сайте Минобороны РФ.

Хирургические операции часто проводятся в полевых условиях. Для этого в зоне СВО развёрнуты специальные медицинские блоки. Помощь оказывается как военнослужащим, так и мирным жителям, страдающим от обстрелов ВСУ. На территории таких операционных блоков имеются автономное отопление, электроснабжение и техническое обеспечение.

«Профессиональную медицинскую помощь раненым и больным оказывают в том числе молодые специалисты и добровольцы. Несмотря на все тяготы и лишения, они наравне с военными врачами выполняют все поставленные задачи», — отмечают в военном ведомстве.

Также важную роль в оказании помощи раненым играют подвижные группы медицинских отрядов специального назначения. Именно они, как подчёркивают в Минобороны РФ, «стали основой оказания помощи на передовой в зоне спецоперации». В состав каждой группы входят травматолог, хирург, анестезиолог, несколько специалистов узкого профиля, средний медперсонал.

Сотрудницы медицинского отряда специального назначения

РИА Новости

© Алексей Майшев

В начале октября на селекторном совещании с руководящим составом ВС министр обороны Сергей Шойгу положительно оценил медицинское обеспечение армии. По его словам, полевые госпитали сейчас усилены хирургами из центральных лечебных заведений.

«Кратно улучшена выживаемость раненых. Благодаря оперативной помощи на поле боя, своевременной эвакуации и высокотехнологичной медицинской помощи более 98% раненых выписываются с выздоровлением. Летальность в госпитальном звене составляет 0,43% и продолжает снижаться. Военные медики проявляют профессионализм и мужество, делают уникальные операции, спасая жизнь и здоровье наших бойцов», — заявил Шойгу.

В беседе с RT профессор, доктор медицинских наук Сергей Хорошков подчеркнул, что военные медики самоотверженно выполняют свой долг в зоне СВО и тыловых госпиталях. По словам эксперта, хирургам часто приходится проводить крайне сложные операции, причём нередко в безостановочном режиме.

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«В нашей профессиональной среде получила известность героическая работа хирурга горловского госпиталя Сергея Витальевича Догодайло. Этот человек без остатка отдавал себя работе и спас, наверное, не одну сотню жизней военных и гражданских. Однако не уберёг свою. Сергей страдал от тромбоэмболии лёгочных артерий и при этом продолжал самоотверженно работать. В октябре во время дежурства, которое продолжалось трое суток, болезнь взяла верх — отважный хирург в буквальном смысле скончался на работе», — рассказал Хорошков.

По словам эксперта, вблизи передовой свой долг выполняют самые квалифицированные врачи. В основном они имеют дело с ранениями от артиллерийских обстрелов и подрывов на минах. «Как правило, превалируют обширные травматические повреждения мягких тканей и увечья конечностей», — пояснил Хорошков.

При этом, как сообщил специалист, на конечный результат квалифицированного врачебного вмешательства оказывает влияние оперативность и качество первой медпомощи, а также скорость эвакуации раненых.

«Наиболее актуальная задача — это максимально приблизить хирургическую помощь. Поэтому все хирургические бригады, которые в зоне СВО называются медицинскими отрядами специального назначения, работают на дистанции в 30—40 км от передовой. Подойти ближе просто нереально, потому что в таком случае весь медперсонал с ранеными станут жертвами артобстрелов ВСУ», — подчеркнул Хорошков.

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В комментарии RT полковник медицинской службы в отставке, ветеран войны в Афганистане Владимир Хорошев заявил, что врачи в зоне боевых действий прекрасно осознают риск для жизни. При этом, по его словам, наибольшей опасности подвергается младший медперсонал, который несёт службу непосредственно на фронте, и сотрудники военно-полевых хирургических госпиталей.

«Наши медики — это такие же храбрецы, которые бьются на передовой с оружием в руках. И их мужество лишний раз доказывают операции по извлечению неразорвавшихся снарядов, которые они проводят в тяжелейших условиях. Все понимают, что могут погибнуть, но сознательно идут на риск, потому что по-другому поступить не могут», — заключил Хорошев.