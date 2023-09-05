«У машины не бывает тремора»: как проходят уникальные роботические операции в НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского

RT побывал в операционной Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А.В. Вишневского и узнал, как проходят операции с помощью робота и кому эти технологии помогли вернуться к полноценной жизни после тяжёлых недугов.

Заведующий отделением хирургического лечения урологических заболеваний и главный онколог Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А.В. Вишневского Александр Грицкевич проводит простатэктомию — радикальную операцию по удалению предстательной железы. Непривычно видеть хирурга в стороне от пациента: его рабочее место — в углу операционной около установки с монитором.

«Я нахожусь здесь, а робот все движения передаёт к столу, где работают три «руки», используя набор инструментов. Пациент лежит головой вниз, под углом в 35 градусов. Живот заполнен углекислым газом», — объясняет Грицкевич.

Четвёртая «рука» робота — это камера. Врач видит всё, что происходит внутри, в 3D-изображении, и даже больше: на мониторе картинка в десятикратном увеличении. «На самом деле всё это поле, что мы видим на экране, размером со спичечный коробок», — добавляет хирург.

Заведующий отделением хирургического лечения урологических заболеваний и главный онколог ФГБУ НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Александр Грицкевич в операционной.

RT

Как объясняет Грицкевич, роботические технологии позволяют работать с минимальной кровопотерей и травматизацией: «При подобном вмешательстве реабилитация самая быстрая — пациент может быть выписан на пятые сутки после операции, без неудобных выводных трубок, в таком виде, в каком пришёл к нам».

Вторая жизнь

61-летний Игорь Ломакин — один из тех, кому робот под руководством хирурга спас жизнь. Военный на пенсии попал в НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского в практически безвыходной ситуации.

Игорь Ломакин — пациент НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского.

RT

Два года назад он тяжело переболел коронавирусом, после чего у него начала развиваться сердечная недостаточность. Кардиологи вовремя заметили проблему и направили его в Центр трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова, потому что пациенту оставалось жить считаные недели. 18 февраля 2021 года Ломакину провели операцию по пересадке сердца. А через некоторое время у пенсионера обнаружили злокачественную инвазивную опухоль мочевого пузыря.

«Заболевание требовало удаления мочевого пузыря, предстательной железы и воссоздания нового мочевого пузыря из тканей кишечника, — рассказывает Грицкевич. — Это большая травматичная операция с высоким риском осложнений, которая идёт много часов. Далеко не каждый пациент может быть допущен до неё, тем более пациент после трансплантации сердца. Такие больные принимают препараты, подавляющие иммунитет, и прерывать их приём запрещено даже на день. Любое осложнение, даже незначительное для обычного человека, может перейти у этого пациента в жизнеугрожающее фатальное состояние».

После консилиума врачей было решено провести операцию с помощью робота-хирурга Da Vinci, во время которой выполняется всего несколько проколов.

«По словам врачей и хирурга, операция длилась около девяти часов. Сейчас я практически каждый месяц приезжаю сюда на консультации и сдаю необходимые анализы. Врачи тщательно следят за моим состоянием. Чувствую себя нормально, двигаюсь, хожу, гуляю, на больного человека не похож», — поделился с RT Игорь Ломакин.

Диана Родина — пациентка НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского.

RT

Диана Родина стала пациенткой НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского в 2022 году, когда после третьих родов, которые проходили с помощью кесарева сечения, практически лишилась мочевого пузыря. Перспектива жить с выведенными наружу трубками приводила молодую женщину в ужас: «Ты живешь и чувствуешь, что болен, что тебе никогда больше не быть обычным человеком».

Александр Грицкевич вспоминает, как Диана попала в Центр: «Мы её приняли в очень тяжелом психоэмоциональном состоянии. Решение было одно — делать новый мочевой пузырь. До поступления к нам она перенесла уже несколько операций. Наша операция должна была уже стать шестой. Мы были готовы к осложнениям и тяжёлой реабилитации. Но, наверное, божье провиденье сказало, что экспериментов со здоровьем Дианы достаточно. И у нас всё прошло идеально».

Операция длилась 10 часов, и в результате Диана получила возможность жить нормальной жизнью: «Я ещё какое-то время проходила с трубками, это был тяжёлый период. Но на текущий день я могу сказать, что живу как нормальный человек. Занимаюсь горным туризмом, работаю, воспитываю троих детей».

Великан из Курска

История болезни 40-летнего водителя автобуса Павла Симонова из Курска была отягощена его габаритами: рост почти два метра, вес около 180 кг. В 2012 году ему был поставлен диагноз — рак мочевого пузыря. Павел перенёс длительное лечение и несколько операций, пока не попал в НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского.

Пациент НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Павел Симонов и старший научный сотрудник отделения онкоурологии НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Дмитрий Монаков.

RT

«Обычно эта болезнь поражает людей более старшего возраста. К сожалению, пациент заядлый курильщик, а курение — фактор риска развития рака. Но это молодой человек, и нашей задачей было не только избавить его от заболевания, но и максимально улучшить качество его жизни, — рассказывает кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Дмитрий Монаков. — Пациент габаритный, и для снижения вероятности постоперационных осложнений, а также для ускорения его реабилитации мы провели роботическую операцию. Уникальность операции в том, что удалось не только удалить мочевой пузырь, но и полностью сформировать новый мочевой резервуар без разреза кожи из собственных тканей пациента, что особенно сложно, когда вы работаете с такими пациентами».

Операция, длившаяся около 10 часов, прошла в августе 2023 года. По словам Дмитрия Монакова, пациент быстро проходит реабилитацию: «Уже через неделю после операции он начал ходить по отделению, питаться как обычно и возвращаться к привычной жизни, но, к сожалению, вернулся к курению».

Впрочем, сам Павел Симонов сообщил RT, что намерен бросить вредную привычку: «У меня большие надежды на выздоровление. Надо всё-таки сына воспитать и дом достроить. Месяца два ещё придётся восстанавливаться, а затем планирую возвращаться к работе. В идеале хотел бы начать свой бизнес, пересесть с автобуса на собственный грузовик».

Александр Грицкевич в палате, где проводят операции с помощью роботизированного хирургического комплекса Da Vinci

RT

Безвыходных ситуаций не бывает

Такие сложные случаи со множеством факторов, которые необходимо учитывать, — специализация НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского, рассказывает Александр Грицкевич: «К нам обращаются люди, которым отказали во многих учреждениях из-за различных сопутствующих заболеваниях. Например, пациенты, у которых есть онкологическое заболевание, требующее высокотехнологической хирургической помощи, а то и несколько независимых друг от друга видов рака — такое тоже может быть. И одновременно серьёзные заболевания сердечно-сосудистой системы: сложные нарушения ритма, многососудистое поражение атеросклерозом коронарных артерий, заболевания крупных сосудов или вен. По отдельности заниматься каждой проблемой в обычной клинике просто не представляется возможным».

Специалисты Центра могут либо одновременно проводить такие операции, либо наметить план и в короткие сроки провести этапные вмешательства. «Человеку нужно оперировать онкологическое заболевание, допустим, почечно-клеточный рак, но на операцию его не допускают из-за того, что у него имеется поражение клапана сердца, — приводит пример Александр Грицкевич. — Пациент попадает в порочный круг: онкологию в таком его состоянии оперировать нельзя, а в операции на сердце отказывают из-за онкологии. Но современные технологии в нашем центре позволяют провести операцию по замене клапана через один прокол бедренной артерии за 40 минут, так называемое транскатетерное протезирование. И в тот же день, либо на следующий, выполнить онкологическую операцию открытым или роботическим способом».

Проведение простатэктомии с помощью роботизированного хирургического комплекса Da Vinci в ФГБУ НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского.

RT

Волшебная кнопка

Известный хирург Фёдор Углов говорил: «Невероятное становится привычным». С помощью современных технологий врачи научились помогать даже мужчинам с тяжёлой эректильной дисфункцией.

«Мы принимаем пациента, когда в течение полугода у наших коллег-андрологов были безуспешные попытки консервативного лечения этой болезни, — объясняет Александр Грицкевич. — Причины разные: последствия операций, удаление предстательной железы, травматические вмешательства на органах малого таза, операции в связи с заболеваниями брюшной аорты, когда формируется замещение резецированной аневризмы протезом. У каждого четвёртого пациента может появиться стойкое нарушение эректильной функции. Неоперируемые пациенты в силу тяжёлого сахарного диабета и целого ряда других состояний тоже могут страдать тяжёлым расстройством эректильной функции».

Система эндофаллопротеза состоит из трёх частей: баллоны, резервуар, где находится объём физиологического раствора, и помпа, которую пациенты называют волшебной кнопкой, так как именно нажатие на неё подаёт раствор в цилиндры и вызывает эрекцию. Природное давление крови в кавернозных телах воссоздаётся путём гидравлического нагнетания физиологического раствора. Помпа, она же кнопка, имеет две функции. Нажатие в одном направлении нагнетает раствор до нужной твёрдости, в другом — возвращает жидкость обратно в резервуар.

«Пациенты спрашивают, как долго это будет работать. Гарантия определяется от 15 лет, а управление помпой рассчитано на более 300 миллионов нажатий. Поэтому даже молодые мужчины пропадают из поля видимости врача, и, надо думать, у них всё хорошо», — улыбается хирург.

«Наше будущее»

Как рассказал директор Центра хирургии им. Вишневского, главный хирург Минздрава России, академик Амиран Ревишвили, роботические операции первоначально разрабатывались для реализации идеи дистанционной хирургии, когда врач может выполнять операцию, находясь на значительном расстоянии от пациента.

Директор ФГБУ НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского, главный хирург Минздрава России, академик Амиран Ревишвили.

РИА Новости

© Алексей Майшев

Амиран Ревишвили — кардиохирург и пионер отечественной аритмологии, начинал свою карьеру в 70-е годы с больших открытых операций на сердце.

«Пациент выписывался через несколько недель, реабилитация длилась до полугода, — вспоминает он. — Сейчас хирургического лечения стало меньше, в основном, сейчас используются катетеры, которые я и моя команда первые внедряли в нашей стране ещё в 80-е годы. Теперь я не называю это операцией, это процедура. То есть мы движемся в сторону менее инвазивных или интервенционных процедур даже в большой хирургии. Сегодня вы видели роботические урологические операции. Наш Центр один из трёх в нашей стране, в котором выполняются операции по формированию нового мочевого пузыря и лечению больных раком почки с опухолевыми тромбами. Также наши специалисты выполняют роботические операции и на других органах. Робот находит себе всё большее применение в хирургии».

По словам академика Ревишвили, робот дороже обычных технологий, но это окупается рядом преимуществ.

«Инвазия при таком методе минимальна, — говорит он. — Кроме того, у нас в руке пять степеней свободных движений, а у робота семь. Он может делать такие движения, какие рука человека сделать не позволяет. И, как говорят возрастные хирурги, у робота не бывает тремора».

«Я считаю, что минимально инвазивная хирургия — наше будущее. Она особенно востребована среди специалистов нового поколения, тех, кто освоил классическую хирургию, и теперь хочет совершенствоваться дальше. Только наш центр делает сотни роботических операций. Операции выполняются в рамках квот ВМП и оплачиваются государством, то есть для пациентов это бесплатно», — резюмировал директор Центра хирургии им. Вишневского.