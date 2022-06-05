«Удалось вытеснить из природы»: как человечество победило натуральную оспу

В 1980 году Всемирная организация здравоохранения объявила о полной победе над натуральной оспой. Это была совместная работа нескольких стран, но инициатором программы по борьбе со страшной болезнью выступил в 1958 году Советский Союз. Как проходила ликвидация оспы в мире, где хранятся штаммы вируса, насколько опасна оспа обезьян и работает ли от неё старая прививка, рассказали известные российские вирусологи, главные научные сотрудники НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн и Виктор Зуев.

Анатолий Альтштейн — российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. Он много занимался изучением вирусов группы оспы (вирусы осповакцины и натуральной оспы). У него даже хранились свои образцы штаммов вируса натуральной оспы, которые он собрал во время вспышки этой инфекции в Москве. Анатолий Давидович рассказал RT, как было побеждено одно из самых опасных заболеваний в мире.

— В последнее время в информационной повестке появился вирус обезьяньей оспы. Он связан с той оспой, которую победили в 1980 году?

— Нет. Сейчас речь идёт об оспе обезьян. Её никто не побеждал. И с нею никто особенно и не боролся. И хотя оспа человека, или натуральная оспа, и оспа обезьян — это сходные заболевания, они всё же вызываются хоть и сходными, но разными вирусами.

По клинической картине болезни довольно сходны, но оспа обезьян протекает гораздо легче, чем натуральная оспа, которая имеет летальность до 40—50% при минимуме 5—10%. Летальность оспы обезьян у людей в Африке составляет от 1 до 10%. Люди заражаются непосредственно от животных, дальше вирус уже передаётся от человека к человеку, но довольно быстро ослабевает при пассажах. В большинстве случаев это три-четыре передачи, но известны и до восьми.

— А прививка от оспы, сделанная в детстве, может защитить от оспы обезьян?

— Есть больше десятка видов вирусов оспы человека и животных. У них очень похожие белки на поверхности вириона. В результате, когда человек получает вакцину против натуральной оспы, он становится невосприимчивым и к другим вирусам этого рода, в том числе и к вирусу оспы обезьян. Последний раз планово прививали людей от оспы в 1980 году. Что касается вакцинированных людей, то я думаю, что они имеют иммунитет. Но это недостаточно изучено.

— Когда в мире был зафиксирован последний случай заболевания натуральной оспой?

— Последний раз оспу диагностировали в 1977 году в Сомали. После этого случаев оспы не было. Был случай лабораторного заражения в Великобритании. Заведующий лабораторией, в которой это случилось, покончил жизнь самоубийством из-за сознания своей вины.

— У нас были такие случаи внутрилабораторного заражения вирусом оспы?

— Да, в 1961 году я, будучи аспирантом Института полиомиелита и вирусных энцефалитов АМН СССР, диагностировал внутрилабораторное заражение натуральной оспой, произошедшее на кафедре вирусологии Института усовершенствования врачей.

Заражённый поступил во 2-ю инфекционную больницу. Он на занятиях по вирусологии раздавил в руках куриный эмбрион, который якобы был заражён вирусом осповакцины. У него стала развиваться довольно тяжёлая форма болезни. Диагноз был «генерализованная вакцина» — это заболевание вызывается вирусом осповакцины как осложнение при вакцинации. Меня пригласил врач больницы, чтобы мы сделали анализ. Исследование выявило вирус натуральной оспы. Кроме того, заражённый лежал в одном боксе с человеком, который выздоравливал от ветрянки и затем был выписан из больницы. Его посетили на дому, обнаружили у него высыпания на коже, и там тоже была подтверждена натуральная оспа.

200 человек поступили на карантин, но никто из изолированных не заболел. Потому что за год до этого, в 1960 году, в Москве прошла вакцинация в связи с большой вспышкой оспы. Кроме того, это был лабораторный штамм вируса, а он, по-видимому, слабее, чем дикий вирус натуральной оспы. Поэтому дальше вспышка не пошла, и эпидемия не возникла.

— В мире есть лаборатории, где хранятся штаммы вируса натуральной оспы?

— Официально только в двух лабораториях хранятся штаммы натуральной оспы: в CDС в Соединённых Штатах и в Научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в России. Где они ещё могут храниться нелегально, сказать трудно.

Анатолий Альтштейн — российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.

© Фото из личного архива / AFP

— Как ВОЗ инспектирует лаборатории, где хранятся штаммы вируса натуральной оспы?

— Я думаю, что сотрудники ВОЗ проверяют, в каких условиях они хранятся, насколько безопасно. Если всё в порядке, лаборатория нормально оборудована, соблюдаются правила, то, значит, всё хорошо.

— Можно ли быстро погасить распространение вируса оспы?

— В декабре 1959 года в Москве произошла вспышка натуральной оспы. Больных тогда везли в Боткинскую больницу, а позже — в 2-ю инфекционную больницу. Лаборатория, в которой я тогда был аспирантом, была как раз на территории 2-й инфекционной больницы. Поэтому нас привлекли к этой работе. Насколько я помню, 46 человек заболели и три человека умерли. Это 6,5% летальности.

Главным методом защиты стала изоляция всех, кто был в контакте с больными. И люди большей частью были вакцинированы. Поэтому всё проходило не так страшно. Декрет об обязательном оспопрививании Ленин принял ещё в 1919 году. Оспу прививали всем в возрасте после года. Вакцинация была очень эффективной, и она хорошо работала в Советском Союзе. И конечно, как только стало понятно, с чем мы столкнулись, в Москве началась тотальная вакцинация от оспы.

— За год до вспышки, в 1958 году, Советский Союз выступил с международной инициативой по программе борьбы с оспой в мире. Как это было?

— На XI Всемирной ассамблее здравоохранения выступил заместитель министра здравоохранения СССР вирусолог Виктор Михайлович Жданов. Он вместе с другими коллегами разработал план по ликвидации натуральной оспы. Жданов исходил из того, что это заболевание является чисто антропогенным, то есть этот вирус вызывает заболевание только у людей, клиническая картина очень чёткая, нет переносчиков, и есть очень эффективная вакцина. Исходя из этого он предложил план полной ликвидации этой инфекции во всём мире. Виктор Михайлович был ещё и филателист. Поэтому он добился того, что Всемирная Организация здравоохранения выпустила марку, посвящённую будущей работе по ликвидации натуральной оспы.

В 1967-м году, после нескольких лет подготовки, программа стартовала. Прививочная кампания шла 10 лет. Во главе программы стоял американский эпидемиолог Дональд Хендерсон. Но провакцинировать миллиарды людей — задача по тому времени была совершенно нерешаемой. Поэтому была предложена тактика выборочной кольцевой вакцинации: вакцинировать всех, где есть очаги инфекции и вокруг, в ближайших поселениях. И таким образом нужно было провести всего около миллиона вакцинаций — в Индии и в Африке, где эти болезни были эндемичны, где оспа была всегда. Советский Союз поставил более миллиона доз вакцины для борьбы с оспой. Наши вирусологи выезжали на места и участвовали в этой работе. И таким образом удалось вытеснить оспу из природы. Это редчайшее событие и великое достижение медицины.

— Это было признано мировым сообществом?

— Я считаю, что Советский Союз внёс очень большую лепту в дело ликвидации оспы. И тем, что предложил этот план, и тем, что поставил вакцину. Очень многое для этого сделала лаборатория Института вакцин и сывороток имени Мечникова, которой руководила выдающийся учёный Светлана Сергеевна Маренникова. Она активно работала в этой области, и под её руководством было сделано много интересных находок, которые способствовали ликвидации оспы.

Странно, что советское правительство совершенно на это не отреагировало. Не было в этом отношении нужной пропаганды, никого не наградили. Светлана Маренникова, как и Виктор Жданов, безусловно, заслуживала награды. Хотя Виктор Михайлович и не был обижен судьбой — академик, директор института, множество наград и премий — но награду в Америке за победу над оспой спустя 40 лет вручали посмертно его сыновьям. Один из них пошёл по его стопам — он молекулярный вирусолог, специалист по СПИДу.

— Как вы восприняли известие о победе над оспой?

— О ликвидации натуральной оспы на Земле сообщили в научной литературе и в средствах массовой информации. Все были очень рады и довольны. А я побежал убить вирус, который хранил много лет.

У меня в контейнере с 1960-го года лежали несколько выделенных в то время штаммов вируса оспы. Они путешествовали со мной из одного института в другой. И тогда я уничтожил эти штаммы — проавтоклавировал контейнер, содержащий этот вирус.

На этом был решён вопрос и с моими штаммами. А на опаснейшей инфекции была поставлена большая жирная точка.

Статья «По пути, указанному Лениным», посвящённая достижениям медицины и ликвидации вируса оспы на земле. Журнал «Здоровье», №4, 1980 год.

RT

«Мы сами в этом виноваты»

Российский вирусолог Виктор Зуев — доктор медицинских наук, профессор, почётный вице-президент Российской Академии естественных наук, член Нью-Йоркской Академии Наук, главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи — в январе 1960 года участвовал в ликвидации вспышки натуральной оспы в Москве. Он рассказал RT, насколько опасна для людей оспа обезьян, откуда она взялась и каковы основные признаки инфекции.

— Что это за болезнь — оспа обезьян?

— Оспа, наряду с чумой, является не просто опасной болезнью, а особо опасной вирусной инфекцией. Заболевание это известно с давних времен. Дело в том, что вирус натуральной оспы человека произошёл от вируса оспы обезьян. Это такая же история, как история с вирусом иммунодефицита человека. Было доказано, что происхождение человеческого штамма именно от обезьяньего вируса.

— То есть гарантии, что обезьянья оспа не мутирует снова в натуральную, нет?

— Конечно, 100%-ю гарантию и голову на отсечение дать никто не может. Но почему вдруг она появилась? Мы сами в этом виноваты. Куда ездили отдыхать наши родители? Подмосковье, берега Чёрного или Балтийского морей. Мы никуда за пределы своей Родины не выезжали. А что такое чужие страны? Если вы захотите поехать в Африку, вам не продадут билеты в кассе, пока вы не предъявите справку о прививке против жёлтой лихорадки. Но имеются и другие так называемые местные очаговые заболевания, которые характерны только для данной местности. И люди, которые живут там, как правило поддерживают латентную вирусную инфекцию.

Приведу знакомый всем пример — герпетические поражения вокруг губ. Вирусом герпеса мы с вами заражаемся в раннем детстве, и он укладывается с нами в могилу. Сегодня известно, где этот вирус поддерживает латентную форму вирусной инфекции — в чувствительных ганглиях лицевого нерва. Когда снижается иммунитет, вирус начинает бурно размножаться, по нервным волокнам передвигается к границе кожи и слизистой, где вызывает это неприятное воспаление. Или, например, корь. После болезни вам говорят: у вас гарантия, что вы больше никогда не заболеете.

— На чём основана эта гарантия?

— После перенесённой кори вирус остаётся на всю жизнь и поддерживает в организме скрытую вирусную инфекцию. Это доказали американцы. При вскрытии переболевших корью они выделяли из лимфатических узлов брюшины инфекционный вирус кори. Вот откуда гарантия, что у нас всё время поддерживается иммунизация — лёгкая инфекция облегчённым штаммом вируса. А мы теперь стали с вами ездить, не задумываясь о том, что мы встретим в том или ином регионе. И часто мы сталкиваемся с возбудителями, которые нашему организму незнакомы, и которыми мы легко заражаемся.

— Как человечество сумело победить эту инфекцию?

— Наша страна внесла огромный вклад в это благородное дело. Помимо того, что мы предложили свой вакцинальный штамм, который специально подготовили, в ликвидации участвовали советские вирусологи, эпидемиологи, инфекционисты, они в различных странах мира выявляли очаги и организовывали все необходимые мероприятия для выполнения этой программы и вакцинации людей.

— Над этой программой мы работали совместно с США. Насколько эффективно шла работа?

— Над программой работали не только мы и американцы, там были представители и других стран. Работа шла по-разному. Дело в том, что в это время американцы активно пробивали такую же глобальную программу ликвидации малярии. Но Виктор Жданов, когда вносил своё предложение, высказал следующие аргументы в пользу именно этой программы: оспа имеет продолжительный инкубационный период — две недели; у нас есть эффективные средства профилактики — вакцина, которая даёт надёжные результаты; оспа имеет характерную клиническую картину; и, наконец, при оспе нет переносчиков. Источник заражения — больной человек. А при малярии есть переносчики. Как вы переловите всех комаров в мире? Поэтому эта программа не была выполнена.

Доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев и доктор медицинских наук, один из участников программы ВОЗ по глобальной ликвидации оспы Светлана Маренникова. 2013 год.

© Из личного архива

Всемирная организация здравоохранения полностью отказалась от малярийной затеи и переключилась на ликвидацию оспы. И это с блеском было всё завершено. Огромную роль сыграли наши вирусологи. В частности, я хочу напомнить имя профессора Светланы Сергеевны Маренниковой, которая принимала активное участие в этом. Её усилиями был организован наш национальный центр по борьбе с оспой и оспоподобными заболеваниями. Ведь оспой болеют не только люди. У всех на слуху сейчас оспа обезьян. Болеют и другие животные. И это делает проблему достаточно широкой.





О том, как была ликвидирована вспышка натуральной оспы в Москве в канун 1960 года, и каким образом был с ней связан известный художник, дважды лауреат Сталинских премий Алексей Кокорекин, читайте в следующем материале RT.