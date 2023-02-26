«Отрегулировать правильный ответ организма»: иммунолог — о причинах и передовой терапии аутоиммунных заболеваний

Спровоцировать развитие аутоиммунных заболеваний, таких как рассеянный склероз, ревматоидный артрит, диабет 1-го типа, могут разные факторы: дефицит или избыток микроэлементов и витаминов, перенесённые инфекции и даже избыточное нахождение на солнце. При этом в основе болезней этого типа лежит генетическая предрасположенность, рассказала в интервью RT профессор кафедры клинической иммунологии, аллергологии и адаптологии РУДН, доктор медицинских наук Елена Левкова. По её словам, сейчас в мире ведётся разработка специальных вакцин против аутоиммунных заболеваний. Такие препараты смогут прицельно настраивать работу иммунной системы, останавливая её атаку на органы и системы организма.

— Елена Анатольевна, недавно бельгийские учёные выяснили, каким образом чрезмерное употребление соли провоцирует воспаление в организме и запускает аутоиммунные заболевания. Оказалось, что повышенная концентрация соли снижает выработку противовоспалительных интерлейкинов в организме. Известно ли было прежде о негативном влиянии соли в случае аутоиммунных заболеваний? Есть ли другие неочевидные факторы, которые могут провоцировать сбои в работе иммунной системы?

— Давайте начнём с краткого определения того, что вообще представляют из себя аутоиммунные заболевания. По механизму их можно сравнить с суицидом, когда иммунная система начинает проявлять агрессию к собственному организму и уничтожать его органы и системы. Аутоиммунные заболевания всегда полиэтиологичны — то есть имеют много причин, большинство из которых являются триггерными, пусковыми моментами, а не основными первопричинами. В основе же всех аутоиммунных заболеваний лежит нарушение генома.

Что касается соли, согласно одной из теорий, злоупотребление ей влияет на выработку гормонов надпочечников, регулирующих артериальное давление. При повышенном давлении сосуды сжимаются, возникает гипоксия и воспаление. Воспаление приводит к гибели клеток. Это повышает риск того, что иммунная система по ошибке воспримет их как антигены — чужеродные агенты.

Провоцировать воспаление может не только избыток соли, но и другие нарушения баланса микроэлементов, например кальция и витамина D. Дело в том, что в мембране каждой клетки есть ионные каналы, через которые она обменивается ионами натрия, хлора, кальция, магния с окружающей средой — организмом. Если нужный баланс основных минеральных компонентов этого процесса нарушается, нарушается и работа клетки. Снова возникает воспаление, на которое реагирует иммунная система. При наличии генетической предрасположенности воспаление может перетекать в аутоиммунное заболевание.

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— Как выглядит механизм опознания иммунной системой «своих» и «чужих» белков?

— Начнём с понятия «антиген» — так называется всё, что иммунная система опознаёт как чужеродный элемент. Это может быть инфекционный возбудитель, но может быть и собственная переродившаяся клетка, которую тоже нужно уничтожить. В организме есть несколько типов так называемых антигенпрезентирующих клеток, которые способны профессионально узнавать, распознавать антиген и передавать эту информацию нижестоящим клеткам для запуска иммунного ответа. Если эти клетки «ошибаются» на этапе определения антигена, возникает аутоиммунная реакция.

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— Какие есть основные аутоиммунные заболевания?

— Все аутоиммунные заболевания подразделяются на органоспецифические, системные (они же органонеспецифические) и смешанные. В первой группе иммунный процесс реализуется только в одном органе и, как правило, не затрагивает другие системы. Системные аутоиммунные заболевания вызывают тяжёлое воспаление всего организма. А в случае смешанного заболевания аутоиммунный процесс развивается в каком-то органе, но в итоге затрагивает весь организм. Например, сахарный диабет 1-го типа — это органоспецифическое заболевание, разрушающее поджелудочную железу. Но в итоге страдает весь организм.

К органоспецифическим относятся болезнь Грейвса (базедова болезнь), болезнь Аддисона, болезни кишечника, печени, аутоиммунные гепатиты, болезнь Крона, неспецифический язвенный колит и другие. К системным — болезнь Бехтерева и болезнь Шегрена. Классическим вариантом третьего типа является самое агрессивное аутоиммунное заболевание — системная красная волчанка, когда объектом атаки со стороны иммунной системы становятся белки собственной ДНК, которые есть в каждой клетке.

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— Что ещё может запустить аутоиммунную реакцию в организме, помимо дефицита или избытка витаминов и микроэлементов?

— Нередко в роли такого триггера выступают инфекционные заболевания. Можно привести в пример болезнь Бехтерева — хроническое воспалительное заболевание опорно-двигательного аппарата. Интересно, что аутоиммунным заболеваниям подвержены в основном женщины. Однако болезнь Бехтерева — это болезнь именно мужчин. Она нередко возникает после заражения инфекциями, полученными половым путём, например внутриклеточными паразитами — хламидиями. Инфекции не вызывают заболевание, но являются фактором воспаления, после которого возникает болезнь Бехтерева при наличии генетической предрасположенности. Генетический маркер болезни Бехтерева был открыт ещё в прошлом веке. Если человек является носителем такого гена, он должен стараться избегать ангин, вирусных инфекций, не говоря уже об инфекциях, передающихся половым путём. Есть и другие спусковые крючки аутоиммунных болезней, например, таким триггером может стать избыточная инсоляция.

В будущем обеспечивать профилактику аутоиммунных болезней можно будет с помощью вакцинации. Такие вакцины уже начали появляться в мире, например, ранее японские учёные сообщали об успехах в этой области. Речь, в частности, идёт о ДНК-вакцинах, векторных вакцинах — такие препараты способны отрегулировать правильный иммунный ответ организма, избирательно активируя разные типы иммунных клеток.

Пока такие вакцины не применяются, однако их разработка ведётся в ряде стран. При этом можно было бы применять и векторные технологии — с помощью вирусного вектора встраивать в клетку белок-регулятор, который способен блокировать тот участок генома, который отвечает за аутоиммунное воспаление в организме. Если бы удалось создать такую вакцину, это был бы идеальный вариант.

Но многое для профилактики аутоиммунных болезней можно делать и до появления специальных вакцин. При осмотре педиатром новорождённого ребёнка составляется его генеалогическое древо, где учитываются все болезни, от которых страдают его родственники. Согласно этим данным высчитывается процент генетической наследственной отягощённости, эта цифра прописывается в медицинской карточке. И если у родственников диагностировались аутоиммунные болезни, то такой ребёнок требует особого внимания — нужно оберегать его от инфекционных заболеваний, обязательно вакцинировать, но по индивидуальному календарю и с обязательной оценкой врачом-иммунологом анализа крови перед каждой прививкой.

Вакцинация жизненно необходима, потому что инфекции способны провоцировать аутоиммунные болезни, но неправильно и не вовремя введённые вакцины тоже могут выступать в роли такого триггера. И такой внимательный подход не требует больших экономических ресурсов, но может оградить многих людей от развития тяжёлых аутоиммунных заболеваний.

Кроме того, такого ребёнка, имеющего генетическую предрасположенность, не нужно до трёх лет возить на юг, где высокие температуры и повышенная инсоляция. Потому что эти факторы тоже служат триггером для развития аутоиммунных заболеваний.

Не нужно всё в доме заливать перекисью водорода — образно говоря, впадать в крайности. Но есть основные принципы, которые надо соблюдать: ребёнок должен получать свою пищу, гипоаллергенную, а не ту же еду, что и взрослые, до трёх лет находиться в условиях с контролируемой инфекционной нагрузкой.

— Относительно причин аллергии есть так называемая гигиеническая гипотеза, согласно которой люди в развитых странах стали чаще болеть аллергией из-за слишком стерильных условий жизни. Эту гипотезу также применяют и для объяснения распространения аутоиммунных болезней. При этом детей с генетической склонностью всё равно нужно беречь от инфекций — как это соотносится с гигиенической гипотезой? Или она неверна?

— Не надо трактовать эту гипотезу буквально. До изобретения вакцин иммунитет ребёнка формировался под воздействием инфекций — и не все дети переживали это воздействие, к сожалению. Сейчас в нашем распоряжении есть безопасный инструмент для правильного формирования иммунитета — вакцинация. Именно поэтому большинство прививок делается детям до пяти лет, чтобы иммунная система созрела до школы. А если непривитый ребёнок попадает в детский сад и школу, то клетки его иммунной системы могут неадекватно воспринять антигены, с которыми столкнутся впервые. Это грозит и аллергиями, и аутоиммунными болезнями.

Что касается гигиенической гипотезы, то у неё есть много оговорок. Допустим, в семье у папы атопический дерматит, а у мамы лекарственная аллергия. Но они всё равно заводят собаку, начитавшись теорий о вреде стерильности. В результате у ребёнка начинается аллергия. Сначала она может проявляться даже не на собаку, а на другие аллергены, но потом выясняется, что базовый аллерген — это шерсть собаки. И семье приходится расставаться с питомцем. Таких случаев очень много, к сожалению. И это большая проблема, решить хотя бы отчасти её можно было бы за счёт активного медицинского просвещения.

— Правда ли, что заражение некоторыми паразитами способно затормозить развитие некоторых аутоиммунных заболеваний, таких как рассеянный склероз? И если да, то почему?

— Это не совсем так. В данном случае речь идёт, скорее всего, о власоглаве — круглом черве, вызывающем заболевание трихоцефалёз. Есть сведения, что его присутствие в организме способно тормозить развитие рассеянного склероза и даже оказывать положительный эффект в случае рака. Пока этот метод не применяется в широкой медицинской практике. Однако некоторые пациенты сами ставят на себе подобные эксперименты, инфицируя себя власоглавом.

При этом надо понимать, что в целом заражение человека гельминтами скорее способно создать условия для возникновения рака, поскольку паразиты выделяют соединения, подавляющие иммунные реакции. И это может помешать иммунной системе вовремя уничтожать переродившиеся клетки.

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— А можно выделить полезные соединения, которые вырабатывает этот паразит, или научиться синтезировать их искусственно?

— Считается, что биохимическая структура веществ, которые выделяет червь, очень нестабильна, поэтому их сложно выделить для создания лекарственного препарата на этой основе. Однако говорить, что это вообще невозможно, нельзя — наука постоянно развивается.

— Как сейчас лечат аутоиммунные заболевания, какие есть перспективные разработки в этой области, помимо вакцин?

— Как правило, назначают антицитокиновые препараты, которые подавляют активность именно тех цитокинов, медиаторов иммунной системы, которые и вызывают аутоиммунную реакцию. Эффективность таких препаратов составляет 100%, их появление — большой прорыв. Стоит такая терапия очень дорого, в России она оказывается по линии высокотехнологичной медицинской помощи. В отличие от обычных иммуносупрессоров, такие препараты не подавляют работу всей иммунной системы и дают пациенту возможность нормально жить. В будущем мы надеемся на появление генных технологий, которые позволили бы лечить таких пациентов, просто блокируя или вырезая участки генома, отвечающие за аутоиммунную реакцию.