«Живы будем — не помрём»: десантник Ахиллес рассказал о своих пяти ранениях на СВО

Уже только одно ранение может серьёзно подкосить любого, даже самого опытного бойца. У сапёра из ВДВ с позывным Ахиллес их было целых пять. Но псковский десантник не унывает, показывая настоящие силу духа и мужество. С бойцом встретился и поговорил корреспондент RT.

Ахиллес участвует в специальной военной операции с самого первого дня. Подразделения его 76-й воздушно-десантной дивизии заходили через Чернобыль на Киевское направление. Он участвовал в боях под Бучей и в Ирпене. Потом была переброска на Харьковское направление под Изюм, а в мае 2022-го подразделение Ахиллеса отправили в район Попасной. С Попасной они наступали на Васильевку, а с Васильевки — на Белогоровку.

«Такие там ожесточённые зарубы были. И да, как вы, наверное, догадались, первое ранение я получил именно там, — улыбается Ахиллес. — Тогда были ещё БТГ, батальонные тактические группы, и в каждую штурмовую группу входили все специалисты: и разведчики, и сапёры, и зенитчики, и так далее. Я с разведчиками двигался, и попали мы маленько».

Подразделение Ахиллеса подошло к противнику и решило воспользоваться эффектом неожиданности. Основная группа должна была пойти в лоб, а та, в которой находился Ахиллес, — «щемить» украинские силы сбоку.

«И, грубо говоря, мы оказались в окружении. Ещё часа полтора — круг бы замкнули, и мы уже точно не вышли бы оттуда. С боем стали прорываться обратно, в свою сторону: стрелкотня, всё звенит, свистит, сверкает, бахает. А мы, крайние четыре человека, оставались тащить тяжёлого «трёхсотого», он ещё живой был. И вот, казалось бы, всё: нам только дорогу перебежать, вниз спуститься — и низами мы бы ушли спокойно», — рассказывает о том бое Ахиллес.

«На этой дороге выше стояла машина противника, и конкретно по нам пошла стрелкотня: мне прострелило пяточную кость, корешу — ляжку, прямо навылет, — продолжает боец, — третьему типу тоже в ляжку прилетело, четвёртого, слава богу, не зацепило, а парню, которого мы тащили, ему прямо чётко в шею прилетело. Но вышкребли оттуда».

RT

Десантники прошли под огнём противника 7 км до своей деревни. Там им оказали первую помощь и на бронетранспортёре вывезли их в тыл.

Когда в луганском госпитале Ахиллесу сделали рентген, врачи, мягко говоря, удивились. У сапёра было аккуратное сквозное ранение, хотя обычно в таких случаях пяточную кость либо отрывает, либо происходит её раздробление. А тут — «просто как будто просверлили». Ахиллес же в свойственной ему манере отшучивался: «Ну да, сидел сверлил под обстрелом». Кстати, именно так у сапёра и появился его позывной.

После положенного лечения сапёр-десантник поехал обратно, уже на Херсонское направление. Из-за особенностей местности — большого количества «открытки» и отсутствия естественных укрытий — работать приходилось по ночам.

«С одной стороны в посадке мы сидим, а через поле — уже ВСУ. 200 м от своих отходили, минировали и возвращались обратно. Каждый день так работали, всё было хорошо. А тут парень, который отвечал, грубо говоря, за тыловое обеспечение, ну, то есть покушать приготовить, посуду помыть, прибраться, — он в отпуск уехал. И мы договорились по очереди оставаться на хозяйстве. В мою смену утром стояли с парнями, кто оставался у нас, и тут прямо метрах в пятидесяти три прилёта HIMARS», — рассказывает десантник.

«Я стоял с кофе, на уровне живота кружку держал — прошило кружку, прошило куртку, прошило брюхо чуть-чуть: в живот залетел осколок, — добавляет Ахиллес. — По животу чувствую: горячо и всё течёт. Я думаю: ну всё, кишки наружу пошли... Упали, заползли, куртку задираю, сам не смотрю, к корешу подхожу: «Братан, посмотри, что там?» А он мне: «Нет у тебя там ничего». Сам смотрю вниз, а у меня маленькая точка — от небольшого круглого осколка. Залетел, и, так как он горячий, сразу всё запеклось».

Как только обстрел закончился, на место подлетели медики и стали грузить раненых в «буханку» для эвакуации. Ахиллес стал садиться в машину и почувствовал неестественную тяжесть в руке. Пригляделся, а в предплечье почти сквозная дырка: шарик от HIMARS влетел с одной стороны и застрял уже с другой так, что даже чувствовался под кожей.

RT

Снова был госпиталь, потом санаторий и короткая поездка на побывку домой. А перед самым Новым годом — обратно в зону СВО. Прямо 31 декабря 2022-го Ахиллес отправился на свою первую после возвращения боевую задачу.

В середине января его поставили старшим машины на экскаваторе, который копал позиции на передовой. Разные подразделения, в том числе соседние, скидывали Ахиллесу координаты, и он вместе с экскаваторщиком выдвигался на точку. Позиции копали любые: и под пехоту, и под миномёт, и под артиллерию с техникой.

«Заехали к своим ребятам копать, и прибегает один знакомый тип: «Братан, так и так, поможешь?» Я говорю: «Всё откопаем, дорогу только показывай». И вот он шёл прямо перед КамАЗом непосредственно, метрах в трёх — пяти, а мы трое в кабине: водитель, я и экскаваторщик. Вдруг резкий хлопок, чернота, глухота, ничего не слышно, не видно. Я думаю: «Ну всё, хватит, пожили уже», — с юмором вспоминает Ахиллес. — Но тут дым начинает рассеиваться. Смотрю вправо: свет видно. Раз — давай на свет щемиться, думал, миномётный прилёт. Из КамАЗа выпал, справа от меня уже никого не было, ползком-ползком, раз — под дерево залез. Вроде ничего нигде не прилетает. Что такое, не знаю. Назад смотрю: у КамАЗа двери нет, типа, который рядом со мной справа сидел, тоже нет. Маленько отошёл, подхожу к КамАЗу, обегаю его с левой стороны, смотрю — а там кругом противотанковые мины. Ну, думаю, фартануло, что только на две наехали — обоими передними колёсами».

Однако всё обошлось. Все участники происшествия были госпитализированы. Ахиллес получил закрытую черепно-мозговую травму, осколочное ранение мягких тканей и чудом избежал компрессионного перелома позвоночника. Эвакуировать десантника не стали, вылечили прямо в зоне СВО, и к концу февраля 2023-го он уже полностью восстановился и вернулся в строй.

«Первое время позвоночник *** [беспокоил], но понемногу обходился, — рассказывает Ахиллес. — Начал спину прокачивать, всё мышцами укрепилось, и, слава богу, никаких последствий на данный момент не ощущается. А поначалу да: ни бронежилет, ни ведро с водой, вообще ничего поднять не мог — сразу спина тянет, ломит, ноет».

Четвёртое своё ранение Ахиллес получил около двух месяцев назад на Запорожском направлении. Снова работал сапёром, снова в тёмное время суток, снова вблизи позиций ВСУ.

«Так как сейчас у противника много беспилотников — и с тепляками, и с ночниками, и с гранатами, со всей ерундой, то на технике особо туда не подъедешь. Нас забрасывали максимально близко к участку, мы выгружались, «блины» (мины. — RT) в руки — и шли работать. И вот, пока передвигались, слышим: «птичка» жужжит. А там караул что происходит: и кассеты, и ракеты, и все долбят по всем. Там и трёх минут не проходит, чтобы что-то не жахнуло. А «птичка» рядом с нами. Начали щемиться, быстрей-быстрей под деревья, под кусты, и, как только мы ускорились, чётко за нами что-то упало и взорвалось. Ни выхода, ни пролёта — ничего не слышали, просто взрыв. Стали ускоряться. Раз — начали в дом заворачивать и, слава богу, повернули. Если бы не повернули, а прямо побежали бы, нам по башке бы и прилетело. Повернули и только-только за забор почти зашли — слева взрыв, и по ногам осколками меня и ещё товарища. В подвал заползли, чуть переждали, перебинтовались, эвакуацию вызвали, дождались её и уехали. Осколки доставать не стали. Сейчас уже месяц прошёл, хожу, не мешают, нормально всё», — вспоминает десантник.

RT

Уже месяц, как Ахиллес снова на передовой и выполняет все поставленные перед ним задачи. Скучает, конечно, по дому, как все, но, несмотря на ранения, сохраняет оптимизм и чувство юмора.

«Слава богу, что не сдохли, живы будем — не помрём, — рассказывает боец. — Упаднических, панических настроений не испытывал. Я понимал, что живой. Руки-ноги — всё на месте. Ну да, как бы дырочка маленькая — зарастёт, ничего страшного, бывает. Особенно после третьего и четвёртого ранения настроение было такое, чтобы обратно вернуться в строй, и чем скорее, тем лучше. Когда работаешь, время идёт быстрей, о всякой ерунде не думаешь. Просто работаешь. А я своё дело знаю прекрасно и работаю с максимальной отдачей, чтобы принести как можно больше пользы для нашей победы».

***

Когда материал уже готовился к публикации, Ахиллес получил своё пятое — хочется верить, последнее — ранение. Он возглавлял группу минирования, которая работала в 900 м непосредственно от линии боевого соприкосновения.

«В это время вражеский БПЛА, который заметил нашу группу, корректировал танк противника. В 5—7 м слева от меня разорвался снаряд — осколки пробили голеностопный сустав, и сначала я подумал, что совсем ногу оторвало. Начал щемиться в посадку, залёг в воронку от разрыва. Сразу за мной в воронку запрыгнули ещё двое. Я дал команду на отход и побежал замыкающим. Уже спустились ниже — за спиной очень мощная вспышка, ну, *** [всё не очень хорошо], думаю, кассета, сел, сгруппировавшись, и сзади, откуда мы только что убежали, услышал разрывы кассетных боеприпасов. Понял, что ещё поживём. И мы стремительно покинули район прилётов, продолжив движение на точку эвакуации», — снова улыбается неунывающий десантник.

RT

На момент публикации поводов для беспокойства нет. Ахиллес находится в госпитале, где ему оказывается вся необходимая помощь. Редакция RT желает ему скорейшего выздоровления.