«Буду продолжать лечить наших бойцов»: нейрохирург из Воронежа рассказал о службе на передовой и волонтёрстве в Луганске

56-летний врач из Воронежа Дмитрий Коровин за последний год дважды побывал в зоне СВО. В первый раз в качестве добровольца он служил в подразделении «Барс» фельдшером. Во второй раз работал волонтёром-нейрохирургом в одном из луганских госпиталей. Коровин рассказал RT о работе на передовой и об уникальных операциях, которые проводят медики.

56-летний Дмитрий Коровин заведует нейрохирургическим отделением в воронежской больнице скорой медицинской помощи №10. По его словам, он с первых дней СВО хотел попасть на передовую, чтобы помогать нашим бойцам, но из-за срочных домашних дел командировку пришлось отложить на несколько месяцев.

«Интерес к оказанию медпомощи в условиях боевых действий у меня был всегда: в молодости я хотел попасть в Афганистан и в Чечню, но не получилось. Когда началась спецоперация, я сразу же пошёл в военкомат. Но вмешались домашние проблемы: тяжело заболела мама, за ней требовался уход. Кроме того, я должен был пройти аттестацию, и с поездкой пришлось повременить», — рассказывает RT врач.

В ноябре 2022 года Коровин подписал трёхмесячный контракт с подразделением «Барс». «Жена моё решение приняла спокойно. Дети у нас взрослые и живут уже самостоятельной жизнью. Ипотек и кредитов на нас не висело. В жизни все точки над «и» расставлены. Так что не было такого, что я, уезжая, бросал семью. Это было вполне взвешенное решение», — поясняет Коровин.

Как рассказывает медик, подразделение, в которое он был направлен фельдшером, дислоцировалось на Харьковском направлении.

© Из личного архива нейрохирурга Дмитрия Коровина

«Самое интересное, что я проходил срочную службу с 1987 по 1989 годы как раз в Харькове, в учебке ПВО. Тогда из институтов в армию забирали. И когда меня мобилизовали, я уже в вузе три года отучился, поэтому был распределён в медчасть фельдшером: делал перевязки, лечил мозоли. И вот спустя почти 35 лет я снова оказался фактически в тех же краях и снова на должности фельдшера. Круг замкнулся», — улыбается Коровин.

Хотя, по словам врача, направление его на службу фельдшером кажется ему не самым верным и правильным решением.

«Всё-таки я хирург с 30-летним стажем работы. Думал, что буду проводить серьёзные операции, а меня определили фельдшером. С другой стороны, это армия. Раз командование решило, что больше пользы от меня будет на этом месте, значит так оно и есть. Так что я бойцам перевязывал раны, измерял температуру и снижал давление. Конечно, хотелось делать больше, чтобы я на все сто процентов мог применить свой опыт», — говорит Коровин.

© Из личного архива нейрохирурга Дмитрия Коровина

За время службы врач получил несколько лёгких контузий, а после завершения контракта весной 2023 года он вернулся домой.

«Пару недель дома отлежался и на работу вышел. И снова зажил мирной жизнью, будто никуда не ездил и на передовой не был, — говорит доктор. — При этом постоянно была в голове мысль, что я там в зоне СВО мог бы всё-таки гораздо больше пользы принести».

Осенью 2023 года Коровин решил поработать в зоне СВО непосредственно по своей специальности. Мужчина позвонил в Луганскую республиканскую клиническую больницу, но там ему сказали, что в нейрохирургах они не нуждаются — каждые две недели к ним приезжают специалисты из Москвы.

«Коллеги посоветовали обратиться в госпиталь десантников. Я им позвонил, и мне сказали, что нейрохирурги им требуются всегда. После этого отправил документы на подтверждение моей квалификации. Они мне дали добро, я взял на работе двухнедельный отпуск и 4 декабря приехал в Луганск», — рассказывает RT Коровин.

© Из личного архива нейрохирурга Дмитрия Коровина

По его словам, работы было много — когда не было операций по его профилю, он помогал хирургам и травматологам. За две недели было всего пара свободных часов, когда несколько врачей поехали в магазин купить сладостей к чаю на дежурства.

«Интересных случаев было миллион. Но лично для меня самым волнительным стал случай с бойцом из Дагестана, который не мог говорить. Я начал осматривать его голову и увидел, что там большая дырка с костными и металлическими осколками, которые доходили прям до мозга, — вспоминает Коровин. — Провели ему операцию, всё почистили. А на следующий день он заговорил».

© Из личного архива нейрохирурга Дмитрия Коровина

20 декабря Коровин вернулся домой, но уже в новом году он снова планирует ехать в луганский госпиталь в качестве волонтёра.

«Я хочу и буду продолжать лечить наших бойцов, — говорит Коровин. — Конечно, хочется, чтобы мы как можно быстрее победили и моя помощь требовалась бы только мирным гражданам. Но пока СВО продолжается, и мой опыт нужен там».