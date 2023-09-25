«Девчонок уважают и ценят»: как женщины-медики из бригады «Волки» спасают раненых солдат на СВО

В медицинской бригаде «Волки», работающей на Соледарском направлении в зоне СВО, большая часть медиков — женщины. Им ежедневно приходится спасать жизни раненых солдат, стабилизируя их состояние в военно-полевом госпитале, где те находятся до эвакуации. Женщины-медики регулярно бывают и на передовой, где оказывают бойцам первую помощь под обстрелами, рискуя своими жизнями. RT поговорил с медиками из бригады «Волки» об их работе, страхах и предрассудках.

Санинструктор Анна (имя изменено. — RT) с позывным Ведьма работает на Соледарском направлении в зоне СВО. Женщина служит в медицинской бригаде «Волки», которая помогает раненным на передовой солдатам до момента эвакуации.

Раньше Анна работала в военном госпитале младшей медсестрой. Когда началась спецоперация, медик решила не оставаться безучастной и поехать помогать солдатам. Анна регулярно отправляется на «ноль» — на передовую линию на сленге солдат — и там оказывает первую помощь раненым бойцам.

Санинструктор «Волков»

RT

«Это доэвакуационная группа — наша задача поддерживать состояние человека до того момента, когда его будут эвакуировать в военно-полевой госпиталь», — объясняет собеседница RT.

Анна не согласна с расхожим мнением, что «женщине нет места на войне». По её словам, главное — быть приверженным своей цели помогать людям и служить своей стране.

«Здесь все равны, я не согласна, что это «не женская» работа. Тут все, кто считает, что исполняет свой долг и хочет помогать людям. И я здесь за тем же. Да, бывает страшно, но мне всё равно — это работа, которую нужно выполнять», — подчёркивает военный медик.

С ней соглашается фельдшер Виктория с позывным Победа — женщина уже давно работает с «Волками» и объясняет своё решение отправиться на передовую патриотизмом и чувством долга.

Женщины-медики из бригады «Волки» спасают раненых солдат на СВО

«Оказалась я здесь по зову души и сердца, — подчёркивает Виктория. — Когда я училась в медицинском, нас готовили к тому, что происходит сейчас. Бабушки и дедушки были в своё время на Великой Отечественной войне. Так что причина, по которой мы все здесь, — в патриотизме, мы патриоты своей страны. Я хотела помочь нашим мальчикам, мы тут нужны. Кто, если не мы?»

«Все патриотки, все за победу»

В военном госпитале, где работают Анна, Виктория и их сослуживицы, раненых принимают две бригады медиков: «Волки» и «Невские». Начмед госпиталя, женщина с позывным Марго, говорит, что две бригады так давно делают всё вместе, что «стали уже практически одним целым».

По словам Марго, здесь собрались девушки из разных городов — кто-то приехал из Луганска, кто-то из других городов России.

«Все патриотки, все за победу, — объясняет начмед госпиталя. — Бойцы нормально относятся к тому, что эту работу выполняют женщины. Сначала, может, некоторых это шокирует, но все уважают девчонок и ценят, доверяют им».

«Волки» за работой

RT

Несмотря на то что большинство бойцов высоко ценят труд девушек-медиков, некоторые из них не готовы проявлять дисциплину в процессе лечения, жалуются врачи из «Волков».

«Некоторые мальчики не хотят долечиваться, докапываться. Мы со своей стороны, конечно, вправляем им мозги, ведь после ранения очень важно прокапаться несколько дней, чтобы убить «минно-взрывную инфекцию». А бывает так, что они просто берут лекарства с собой и уходят раньше положенного», — сетует фельдшер Виктория.

Обучение и проверка в бою

Начальник медицинской бригады «Волки» с позывным Фриц заверил RT, что девушки успешно справляются с тяжёлой работой в условиях боевых действий. При этом сам он, как начальник, признался, что гораздо жёстче относится к подчинённым-девушкам, выдвигая к ним даже более суровые требования, нежели к коллегам-мужчинам.

«У нас в бригаде так: любой приходящий человек проходит Соледар, проходит передовую. Никто не отсиживается где-то в тылу, такого нет. Честно могу сказать, девушки показали себя с прекрасной стороны, это настоящие бойцы, люди с большой буквы, — восхищается начмед «Волков». — Я к девчонкам отношусь жёстче, чем к парням. Но если выдерживают проверку — тогда всё. На передовой они уже будут работать как надо. Они постоянно видят всю эту кровь, но делают всё спокойно, быстро, качественно, чётко».

Собеседник RT отметил, что все медики, работающие на СВО, когда-то работали в гражданской медицине — кто-то был фельдшером, кто-то — медсестрой. По прибытии на передовую переучиваться приходится на ходу.

«Дело в том, что какие-то бытовые травмы и, например, осколочные ранения, с которыми тут постоянно приходится работать, — это две совершенно разные вещи. Приходится перестраиваться, как говорится, с колёс. Тут сразу надо работать, работать, работать», — подчёркивает начмед бригады.

RT

Огромные нагрузки и постоянный стресс от пребывания на передовой выдерживают не все кандидаты-женщины. По словам начальника «Волков», людей, не готовых к работе военно-полевого медика, отсеивают очень быстро.

«Не спорю, есть девчонки, которые не полностью себе представляют всю картину того, что здесь происходит. Некоторые думают: ну постреляют, отсидимся… Бывало такое, что кто-то после первого же прилёта — в слёзы, говорят, что не смогут здесь работать. Они просто пишут рапорт и уходят. Ну зачем здесь такое? Здесь нужны такие терминаторы, именно боевые люди», — подытожил собеседник RT.

Борьба со страхом

Женщины-медики, с которыми пообщался RT, считают самыми страшными эпизодами своей работы именно выходы «за ленточку», когда солдат приходится вытаскивать прямо с поля боя. Фельдшер Виктория рассказала RT о недавнем таком случае.

«Недавно у нас был накат, пришлось поехать на «ноль» и на сам фронт — эвакуировать наших мальчиков. Перевязывать, доставлять в госпиталь. Было очень много трёхсотых, осколочных ранений, контузий. Конечно, было очень страшно, но мы это перебороли. Нам нельзя поддаваться страху, иначе наши мальчики будут так же реагировать. Погибнут», — объясняет Виктория.

По словам начмеда госпиталя Марго, во время последнего выхода медиков на «ноль» сами солдаты были крайне недовольны, увидев женщин на боевых позициях.

«Когда девчонки выходят на «ноль» для эвакуации бойцов, бойцы обычно категорически против того, что девчонки там находятся. Но бывают такие обстоятельства, когда это просто необходимость. В последний раз были в шоке, но был приказ, и его нужно было выполнять», — подытожила Марго.