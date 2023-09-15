«Нам важна любая помощь»: казанские волонтёры разработали аптечки по запросам бойцов

Волонтёры из проекта «Ценим жизнь» согласно пожеланиям бойцов разработали аптечки второго эшелона «Маруся» и наладили их производство. Изделия отшивают и комплектуют 350 человек. Что входит в аптечки и как они учитывают специфику рода войск — в материале RT.

В Казани волонтёры проекта «Ценим жизнь» разработали уникальные аптечки «Маруся». Это аптечки второго эшелона, то есть они содержат дополнительные к самым необходимым для экстренной помощи препаратам медикаменты и перевязочные материалы, и располагаются, как правило, на поясе или сбоку бронежилета.

Руководитель проекта — санинструктор Ильнар Зинатуллин с позывным Счастливчик раньше был главным координатором службы реагирования на чрезвычайные ситуации «Российского Красного Креста» в Татарстане. «Когда объявили СВО, я сразу понял, что должен быть там. Буквально одним днём уволился и в марте уже был за лентой. Объяснял ребятам с нуля основы первой помощи», — рассказал он RT.

В прошлом сентябре после длительной командировки Зинатуллин вернулся в Казань, где его пригласили в проект «Золотые руки ангела» помочь организовать пошив тактических носилок. Тогда, как вспоминает Ильнар, этим занимались всего шесть человек. «Сначала даже не знали, как взяться. А в итоге всё вылилось в наш проект «Ценим жизнь», в котором на сегодня участвуют 350 человек», — вспоминает Ильнар.

Сейчас, помимо носилок, волонтёры делают аптечки второго эшелона и ещё ряд нужных на фронте вещей. Параллельно развивается ещё несколько направлений — например, проект по психологической помощи бойцам и их семьям.

«Напоминает о доме»

Аптечками волонтёры стали заниматься после начала частичной мобилизации. «Аптечки первого эшелона выдавались в достаточном количестве, а с поставкой второго эшелона периодически возникали проблемы. Мы решили ориентироваться на запросы непосредственно от бойцов», — говорит Ильнар.

Участники проекта сами разработали конструкцию аптечек и составили перечень медикаментов, которые в них входят. Назвали аптечку в честь дочери разработчицы — «Маруся». «На передовой очень ценится что-то не казённое, а своё, что напоминает о доме. Поэтому аптечка «Маруся» (по-татарски Марьям) с хорошим человеческим именем была тепло принята бойцами», — замечает руководитель проекта.

© Фото из личного архива

«Маруси» отшиваются и комплектуются согласно роду войск. «Например, из Татарстана очень много было танкистов, а им нужны аптечки более компактные, и чтобы при этом в них содержалось хотя бы две противоожоговых салфетки. Для пехотинцев и штурмовиков главным требованием была возможность надёжного крепления в разных местах без угрозы потери во время боя», — поясняет Зинатуллин.

В комплект входит аптечный подсумок, карточка учёта травм бойца, справочник тактической медицины и ряд необходимых лекарств. «У нас продумана каждая деталь. Например, обязательно есть капли для глаз. Пыль, ветер, недосып — глаза воспаляются. Это мешает не просто видеть, а вести прицельный огонь. Также волонтёры кладут косынку: её можно использовать и как жгут, для фиксации ранения, а в жару её можно смочить и станет легче переносить температуру, и носить как бандану, чтобы пот не попадал в глаза. Она же подойдёт как самый примитивный фильтр для воды», — рассказывает Альбина Ракеева, отвечающая за комплектацию аптечек.

Также в аптечку вложены капли в нос и жаропонижающее, лейкопластырь, бинты и антисептический раствор: «Любая царапина, натёртость, незаметные тут, за лентой становятся большой проблемой. Боец с растёртой в кровь мозолью не является полноценной боевой единицей. Содержимое аптечки помогает поддерживать кожные покровы в порядке».

Все эти средства помогают поддерживать здоровье бойцов на второй-третьей линии, в «жёлтой» и «зелёной» зонах, продолжает Ракеева: «В «красной» зоне на линии боестолкновения первое, что необходимо — жгут и обезболивающие средства. Мы используем жгут Эсмарха, потому что он доступный, хорошо зарекомендовал себя, меньше скользит, когда в крови, воде или грязи. Обязательно кладем два жгута, так как сейчас в связи с применением осколочных боеприпасов обычно страдают одновременно две конечности — или обе ноги, или рука и нога».

Препараты для обезболивания также были доработаны, исходя из специфики боевых действий. «В самом начале СВО обезболивающее было только в стеклянных ампулах и в аптечки клали ампулу со шприцем. Но во время боевых действий аптечка подвергается нагрузкам, изнашивается, и самое главное — ломается шприц. Бывали случаи, когда боец доставал разбитую ампулу или сломанный шприц. Поэтому мы сознательно заменили обезболивающее на шприц-тюбики, хотя они дороже и их тоже очень желательно класть в специальные футляры. Их изготавливают другие волонтеры на 3D-принтерах», — рассказывает Альбина Ракеева.

«Экономится время»

Аптечка отрывная и при этом одноразовая, это также значительно облегчает её использование, объясняют разработчики «Маруси». «В случае ранения в «красной» зоне подсумок отрывается, кладётся в удобное место, его легко открыть одной рукой, боец оказывает себе самопомощь или ему помогает товарищ», — говорит Ильнар Зинатуллин.

При этом аптечку не надо забирать с собой, потому что она одноразовая. «Это экономит время, — объясняет Ильнар. — Если теряется штатная аптечка, необходимо отчитаться. Это подотчётная единица снаряжения наравне с автоматом. А наша аптечка — это поставка гуманитарки от волонтёров, за неё отчитываться не надо».

Ещё одна особенность «Маруси» — три липкие ленты MOLLE-крепления, нашитые на внешней стороне кармана. В конструкции аптечки этот карман не обязательный, карточку и маркер можно переложить внутрь. Но в случае необходимости этот карман можно отрезать и использовать в качестве заплатки. А в дне аптечки установлены люверсы для оттока воды в случае дождя или попадания в водоём.

«Бойцы очень удивляются, когда рассказываем обо всех этих особенностях. Они сами не догадываются о таких возможностях», — с гордостью говорит Ильнар.

© Фото из личного архива

Волонтёры шьют аптечки в штабе, или, если места в помещении площадью 30 м² нет, дома. «Все наши волонтёры — неравнодушные люди. У большинства вообще никто из родственников или знакомых не принимает участие в СВО», — отмечает Зинатуллин. По словам разработчиков, аптечки, представленные на маркетплейсах, стоят в два раза дороже, и при этом уступают «Марусе» по комплектации.

«В среднем в месяц мы выдаём 150 аптечек, хотя на имеющихся у нас машинках и с нашими волонтёрами мы можем отшивать 300 и более аптечек в месяц. Но средств на закупку материалов и аптечек катастрофически не хватает и мы ограничены сборами от обычных людей. Поэтому нам важна любая помощь. В первую очередь нужны как раз ткани и медикаменты. Ведь чем больше мы передадим ребятам, тем больше жизней может быть спасено», — говорит руководитель проекта «Ценим жизнь».