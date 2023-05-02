«Спасибо, что заставлял бегать»: волонтёр из Татарстана подготовил медицинский взвод для участия в СВО

Ильнар Зинатуллин в марте 2022 года уволился с работы и отправился в зону СВО добровольцем-санинструктором обучать бойцов. Впоследствии он стал помогать со сбором гуманитарной помощи, координировать работу татарстанского отделения проекта по пошиву тактических носилок, а параллельно сумел подготовить целый медвзвод. 42-летний волонтёр рассказал RT, зачем медикам нужна физическая подготовка, почему нитки порой важнее денег и для чего психологам необходимо работать с жёнами бойцов.

— Как изменилась ваша жизнь после начала СВО?

— До февраля 2022 года моя работа так или иначе была связана с человеческими жизнями — я был старшим координатором по ЧС. Когда началась СВО, я сразу решил, что пойду добровольцем. В марте уволился, стал санинструктором в разных добровольческих частях за лентой. Объяснял ребятам основы догоспитальной помощи: как наложить жгут, повязку, как делать прочие манипуляции. Учить приходилось с нуля, многие даже не знали, как жгутами пользоваться, они были у них не распакованы. Рассказывал, почему потеря одного человека отражается на всей группе, и через это они поняли, насколько важны эти знания и почему их надо отработать до автоматизма.

Также учился сам, читал, что изменилось с прошлых кампаний, что нужно учесть. В коротком отпуске я познакомился с военным хирургом Юрием Евичем, который с 2014 года был действующим врачом в ополчении. Он и его коллеги рассказали о наиболее актуальных приёмах тактической медицины, поделились новыми нормативами.

Параллельно стал собирать медикаменты, помогать другим группам с гуманитарной помощью. Анализировал некоторые позиции, предлагал корректировать списки. Через это, например, удалось сократить затраты на закупку медицинских препаратов с 12 млн до 7 млн рублей без потери качества. Некоторые препараты заменили на российские аналоги, с поставщиками договорились о скидках. Этот опыт взяли на заметку и другие организаторы сборов.

В начале сентября после первой длительной поездки за ленту я вернулся в Казань. Перед этим я узнал о проекте «Золотые руки ангела», прямо с полей созвонился с организатором Людмилой Сушецкой. Она сказала, что в Казани есть шесть волонтёров, которые пытаются наладить пошив носилок, и в итоге я возглавил татарстанское отделение. Сейчас у нас около 350 волонтёров, которые отшивают не только носилки, но и разработанную нами же аптечку второго эшелона «Маруся», перевязочные пакеты и ещё несколько позиций.

© Фото из личного архива

Изделия отправляем бойцам — разумеется, бесплатно. Всё делается на средства благотворителей: кто-то перечисляет деньги, но я всегда говорю, что если хотите помочь, то лучше сразу купите ткани и нитки. Мы отчитываемся за каждый рубль, но так люди сразу видят, как используются материалы.

Также мы сейчас отправляем медвзвод из ребят, которых я лично подготовил, им тоже помогли полностью собраться.

— Расскажите подробнее о медвзводе.

— В прошлом году обучение вызвались проходить 86 человек — и мужчин, и женщин. Был жёсткий отбор, учитывались и физические данные, и психология, и патриотическая составляющая, и семейный статус. До конца учёбы дошли всего пять человек. Возраст — 30—35 лет, семейных обязательств ни у кого нет. Правда, в ходе занятий один ученик и ученица всё же начали тайно встречаться.

Я отношусь к ним как к детям. Они со своей стороны готовы, хотят помогать нашим ребятам. Но я всё равно волнуюсь, так как сам побывал там, куда им только предстоит отправиться.

— Часто ли у волонтёров возникает желание отправиться в зону СВО?

— Я всегда ребятам говорю: кто хочет поехать, должен сначала пройти подготовку, которая занимает несколько месяцев. В неё входят медицина, психология, связь, навыки, как вести себя при обстреле, если попали в засаду и так далее. Просто так от моего имени никто не поедет, это моя личная ответственность.

Периодически беру с собой в рабочие поездки ребят-волонтёров, чтобы они понимали, какие задачи им придётся выполнять. После первого же раза мировоззрение меняется. Недавно несколько женщин съездили — и уже с горящими глазами: «Мы должны быть там». А у них семьи, дети. Пришлось осаживать, успокаивать. Другой волонтёр всё же добился своего, договорились, что на несколько недель поедет в госпиталь.

© Фото из личного архива

— Чему уделяете основное внимание при подготовке?

— Очень много провожу просто бесед. Объясняю все нюансы, вплоть до того, что курить надо скрытно, а не компанией, как все привыкли. Не оставлять бычки, потому что по маркировке фильтра легко понять, кто курил, где купили сигареты.

Рассказываю, как общаться с местным населением, как вести себя в подразделении, потому что вы будете в небольшой группе, придётся находить общий язык. Не забываем про гигиену, уход за собой. Нельзя доводить до состояния, когда нужна серьёзная помощь, а препаратов может не оказаться.

Обязательно говорю, что первые прилёты — самые страшные. Но у всех наступает момент, когда к ним привыкаешь, и именно с него начинается обратный отсчёт до смерти. Расслабляться, пока ты не закончишь службу и не перешагнёшь порог своего дома, — совершить фатальную ошибку. Сюда же относится употребление алкоголя, это вообще категорически запрещено.

— Помимо подготовки собственного медвзвода, вы обучили много санинструкторов в других частях, работаете с мобилизованными. Поддерживаете ли с кем-то отношения?

— Всех санинструкторов я помню по именам, со многими переписываемся, находимся на связи. В свою очередь, они сами уже подготовили немало специалистов из мобилизованных. Большинство также поддерживают отношения со своими учениками, это как большая семья.

Когда готовил мобилизованных в Казани, уделял внимание и физнагрузкам. Они удивлялись: вроде должен медицине учить, что за дела? Но потом ребята, которые участвовали в группе эвакуации, поняли, сколько на это уходит сил. Надо же не только самому пробежаться от точки А до точки Б, но ещё и нести раненого. И это всё под обстрелами, а сверху коптеры. Теперь ребята пишут сообщения: «Спасибо, что заставлял бегать». Мне от этого очень тепло на сердце. Если своей работой спасу чью-то жизнь — это самое главное.

— Какие ещё проекты ведёте?

— Организовал группу психологов «Знаки света» для помощи бойцам и их семьям. Они уже подготовили две методички. Одна для бойцов, мы её сразу вкладываем в наши аптечки, а вторая для жён — как самим не впадать в панику, как правильно общаться с мужьями. Также работаем сразу с семьями.

Другой проект — «Лингвисты». Часто на боевых точках противник бросал литературу. В основном на английском, немецком, французском и украинском языках. Ребята из разведки подкидывают такие находки, просят перевести. Первая книга у нас была на французском «Опыт в Африке», изданная «Иностранным легионом». Всего 300 страниц. В Узбекистане удалось найти переводчицу, которая быстро и бесплатно сделала перевод. Отправил перевод ребятам. Они почерпнули новые сведения, которые внесли в работу, сказали: «Это бомба». Дальше пошло по накатанной.

Конечно, к этой литературе мы очень осторожно относимся, может быть и фальшивка, которую специально подбросили. Всё проверяем, только небольшую часть, которую можно, выкладываем в открытый доступ. А большую часть просто передаём назад. Работаем напрямую на уровне бойцов, командиров.

— Какие у вас дальнейшие планы?

— С самого начала моей работы как руководителя волонтёров в Казани была цель — стать серьёзной компанией. И вот я с радостью говорю, что зарегистрирована Автономная некоммерческая благотворительная организация «Ценим жизнь», куда войдут все эти проекты, а также ещё несколько групп волонтёров. Основная цель — помочь вернувшимся ребятам. Понятно, что им будет непросто менять своё мировоззрение с военного на гражданское. А мы поможем влиться в мирную жизнь — психологически поддержим, научим новой профессии.