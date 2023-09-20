«Обхитрили врага дважды»: офицер из Забайкалья рассказал о сложном бое на линии соприкосновения под Угледаром

Командир взвода разведки с позывным Турист прибыл в зону СВО из Забайкальского края в декабре прошлого года. Во время одного из боевых заданий ему и троим сослуживцам удалось занять опорный пункт и удерживать его 12 часов, несмотря на полученные ранения. Подробности — в материале RT.

«Во время каждого боя надо решать проблемы на месте, а не по готовому шаблону. И помнить, что какая-то деталь может решить исход целого сражения», — говорит 49-летний командир взвода разведки с позывным Турист.

Он родился в Забайкальском крае, служил в погранвойсках, а после выхода в отставку работал директором рыбозавода. В октябре прошлого года уволился, привёл все домашние дела в порядок и пошёл в военкомат. По словам Туриста, он опасался, что жена не поймёт и не примет его решение, поэтому сначала сказал ей, что едет работать на вахту: «Потом уже сказал, что мне позвонили из военкомата, когда я работать поехал. Это немного неправда, но я думаю, что она меня уже простила».

Подготовка военнослужащих проходила в забайкальском городе Борзя. Там офицер стал командиром гранатомётного взвода. «Нам сказали, что на СВО нас отправят нескоро, тогда я попросился в разведку, и комбат согласился. Так в составе разведки в декабре я попал в зону спецоперации», — продолжает он.

О своём взводе Турист отзывается с гордостью: «Ребята меня ещё никогда не подводили». По его словам, несмотря на все специфические риски этого рода войск, сослуживцы ценят сложившуюся во взводе атмосферу и уходить не хотят: «Это очень важно и ценно. Чёткость, дисциплина и понимание того, как устроена система, позволили нам выстроить работу подразделения».

Тактическая хитрость

Во время одного из боевых заданий Турист был на наблюдательном посту и помогал вытаскивать «трёхсотого». За это время офицер успел оценить особенности рельефа и места, где закрепился противник. «Получалось, что наша бронетехника сначала поднимается на бугор, потом спускается и потом опять на бугор. А там в хорошо укреплённом опорном пункте противник сидит, и за ними через 60 м ещё один опорник. При этом враг часто делал ротации, держал плотную оборону, бронетехника для них также не была проблемой», — рассказывает Турист.

Тогда офицер предложил хитрый манёвр. «Наша пехота атаковала примерно раз в день, а ротацию делали небольшими группами. Неприятель вроде привык, что мы заходим и выходим по трое. А так как расстояние было приличное, стрелкового боя от нас не ожидали. Я предложил командованию нашу группу из 11 человек разбить на звенья поменьше и заходить под видом ротаций. Задачей одного из них было закрепиться на бугре и в темноте отвлекать пулемётным огнём внимание противника от других. В это время другая группа с гранатомётами должна была обойти опорный пункт с левого фланга, а третья, в которой находился я, шла через правую лесополосу», — вспоминает Турист.

Офицер из Забайкалья рассказал о сложном бое на линии соприкосновения

Однако противник обнаружил группу с левого фланга на подходе и открыл по ней огонь. Турист и трое участников его звена, вооружённые автоматами и гранатами, несмотря на огонь, продолжили выполнять задачу: «Удачно получилось, что первая граната попала в окоп, а вторая в блиндаж, поэтому противник растерялся, открыл беспорядочный огонь совсем в другую сторону».

Один из сослуживцев Туриста с позывным Молодой получил ранение в левую руку. Он уже не мог стрелять, но помогал товарищам снаряжать магазин патронами. «У нас был полный боекомплект: у каждого 15 рожков и шесть — десять гранат разного типа. Наша внезапная активная атака сбила неприятеля с толку, они просто не понимали, сколько нас и откуда мы движемся», — делится с RT военный.

Бойцы запрыгнули в окоп. В этот момент украинский военный выскочил из-под перекрытия и смертельно ранил участника группы с позывным Берсерк, вспоминает его командир.

«В итоге сражаться из нашей группы могли только двое, — продолжает он. — Боеприпасы к тому моменту почти кончились: оставались две гранаты и два рожка. Но противник об этом не знал, потому что мы переговаривались по-бурятски. У нас сработавшийся коллектив, и русские ребята выучили основные слова. Так нам удалось обхитрить врага дважды: в первый раз, когда смогли незамеченными подойти к ним с правого фланга, тогда общались по рации на бурятском языке, а второй уже в окопе, когда солдаты ВСУ находились от нас в непосредственной близости».

RT

Оставшимся боеприпасом Турист точно поразил прятавшихся под крытой частью окопа противников. После этого наши бойцы вышли на связь и сообщили, что опорный пункт взят. «К нам на помощь подоспел наш товарищ с позывным Верди, он принёс боекомплект, — вспоминает Турист. — Противник был деморализован. Наш натиск заставил их поверить, что пришла большая сила. Враг не мог поменять личный состав, и в итоге отступил. Самое главное было начать брать эту позицию».

Осколок в глазу

Турист и его товарищи удерживали опорный пункт около 12 часов под обстрелами из пулемётов, миномётов и танков: «Нам повезло, что противник оставил много БК в опорнике. А вот воды не было, хорошо, что я бутылку захватил, она одна на всех у нас и была».

В том бою Турист был тяжело ранен: «Из окопа торчала только каска, и меня задело от выстрела вражеского танка. Осколок попал в голову, череп немного вскрыло. Сослуживец помог, хотя его самого в руку ранило».

Бойцы дождались подкрепления и передали занятые позиции: «Мы объяснили парням, где какие особенности обороны, и ушли оттуда потихоньку под прикрытием ночью».

После полученного ранения Турист был отправлен в госпиталь на лечение и реабилитацию. Но не смог долго оставаться вдали от боевых товарищей и вскоре снова вернулся «за ленточку». Второе ранение офицер получил во время сопровождения одного из подразделений.

«Мы были в обороне, держали позиции. Во время ротации противник активизировался и начал вести по нам огонь из миномётов. С нашей стороны начался стрелковый бой, и в этот момент мина взорвалась в соседней воронке, откуда я вёл огонь. Осколок попал в правый глаз и там остался, металлический кусочек», — рассказал он RT.

Как говорит Турист, видеть и работать ему осколок не мешает. Удалять его не будут: по словам врачей, это нецелесообразно, так как оперативное вмешательство может только повредить глаз.

По словам командира, ему сложно жить мирной жизнью, когда его товарищи находятся на передовой.

«Каждому человеку отмерена жизнь, и в ней должен быть смысл. Если делаешь правильно — Бог будет беречь. И кто знает, ты на поле боя героем погибнешь или в мирной жизни от какого-то нелепого случая. Поэтому надо жить достойно. Моё место именно здесь — с моими ребятами. Мы делаем правильное дело — Господь на нашей стороне», — говорит он.