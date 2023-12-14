Востребованная техника: Курганмашзавод поставил Минобороны РФ новую партию боевых машин БМП-3 и БТР-МДМ

Минобороны России получило новую партию боевых машин пехоты БМП-3 и десантных бронетранспортёров БТР-МДМ «Ракушка», изготовленную Курганмашзаводом. Как уточнили в холдинге «Высокоточные комплексы», каждая БМП-3 оснащается противокумулятивными решётками и бронеэкранами. По словам исполнительного директора КМЗ Игоря Гиске, с завершением отгрузки БМП-3 в рамках гособоронконтрактов предприятие продолжит изготавливать боевые машины в рамках обязательств по дополнительным объёмам.

Курганмашзавод передал Министерству обороны России заключительную в 2023 году партию боевых машин пехоты БМП-3 и десантных бронетранспортёров БТР-МДМ в рамках исполнения госконтрактов, сообщили в пресс-службе предприятия, входящего в НПО «Высокоточные комплексы» корпорации «Ростех».

«В Вооружённые силы РФ в полном объёме поставлены не только БМП-3 и БТР-МДМ. Как соисполнитель по гособоронзаказу Курганмашзавод закрыл свою часть обязательств по поставкам БМП-2М с боевым модулем «Бережок», — отмечается в официальном новостном Telegram-канале КМЗ.

В пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» добавили в комментарии ТАСС, что каждая новая БМП-3 оснащается противокумулятивными решётками и бронеэкранами.

Кроме того, исполнительный директор КМЗ Игорь Гиске сообщил, что завод модернизирует свои производственные мощности и расширяет штат.

«После отгрузки финальной партии БМП-3 предприятие продолжит изготавливать боевые машины пехоты в рамках обязательств по дополнительным объёмам. Стране нужны новые БМП, и мы их сделаем», — подчеркнул Гиске.

«Колоссальная огневая мощь»

Боевая машина пехоты БМП-3 была разработана в 1980-х годах в курганском Специальном конструкторском бюро машиностроения, и по уровню огневой мощи она значительно превзошла предшественников — БМП-1 и БМП-2.

БМП-3 оснащена нарезным 100-мм орудием с возможностью запуска ракет, спаренными с ним 30-мм автоматической пушкой и 7,62-мм пулемётом в едином блоке, а также ещё двумя пулемётами калибра 7,62 мм в автономных установках в носовой части корпуса, из которых могут вести огонь десантники или механик-водитель машины.

Боевая машина пехоты БМП-3

РИА Новости

© Виталий Аньков

Машиной управляют три члена экипажа, а на борту могут размещаться до девяти десантников.

При массе 18,7 т БМП-3 может развивать скорость по шоссе до 70 км/ч. Кроме того, машина со скоростью до 10 км/ч способна осуществлять движение на плаву при волнении моря до 1 балла и при этом вести стрельбу по наземным и надводным целям.

На характеристики БМП-3 обращают внимание и в западном экспертном сообществе. Так, американский военно-политический журнал The National Interest в одном из материалов о российской бронетехнике отметил, что БМП-3 «несёт в себе колоссальную огневую мощь».

«Решение о модернизации прицела наводчика делает БМП-3 ещё смертоноснее, позволяя этой боевой машине эффективнее задействовать свои мощные вооружения», — писал автор издания.

БМП-3 активно применяется российскими войсками в зоне СВО. В сентябре заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС Курганмашзавода Роман Хромов сообщил РИА Новости, что за счёт своего мощного основного орудия БМП-3 может уничтожить некоторые украинские боевые машины пехоты и БТР с одного выстрела.

«100-мм осколочно-фугасный выстрел «Вишня» при его прямом попадании в цель типа БМП-2 либо БТР приводит к её полному уничтожению», — сказал представитель завода.

Хромов отметил, что комплекс вооружения БМП-3 полностью оправдал себя в зоне спецоперации с учётом всех применяемых типов боеприпасов, включая осколочно-фугасный выстрел «Вишня» и управляемые ракеты «Аркан». Он уточнил, что ПТУР «Аркан» позволяет поражать танки ВСУ, а его эффективность зависит от того, в какую проекцию боевой машины пришлось попадание.

В беседе с RT кандидат военных наук Сергей Суворов отметил, что БМП-3 — одна из самых мощных в мире боевых машин пехоты.

«Несмотря на то что она была принята на вооружение ещё в 1987 году, на сегодняшний день мощнее этой машины пехоты в мире просто нет. Кроме высокой огневой мощи, она обладает и хорошей защитой. Нет ей равных и по манёвренности среди иностранных машин, так как современные БМП западного производства не имеют возможности преодолевать водные преграды вплавь. Всё это делает БМП-3 очень востребованной машиной в российских войсках», — подчеркнул эксперт.

«Ракушка» с «рогатками»

БТР-МДМ «Ракушка» — это десантируемый многоцелевой бронетранспортёр, созданный в КБ Волгоградского тракторного завода на базе боевой машины десанта БМД-4М.

БТР массой 13,2 т может перевозить до 13 десантников (плюс два члена экипажа), развивать скорость до 70 км/ч на суше и до 10 км/ч на воде. Габариты и масса этой машины обеспечивают авиатранспортабельность и быстрое преодоление водных преград.

Десантируемый бронетранспортёр БТР-МДМ

РИА Новости

© Александр Вильф

Она была создана для замены в частях ВДВ авиадесантного бронетранспортёра БТР-Д и предназначена для перевозки личного состава, боеприпасов, запасных частей, горюче-смазочных материалов в подразделениях ВДВ и морской пехоты.

Штатное вооружение «Ракушки» составляют два пулемёта ПКТМ калибра 7,62 мм, однако эта машина может оснащаться и другим оружием.

Так, в 2021 году на учениях в Ярославской области один из парашютно-десантных батальонов использовал для выполнения боевых задач БТР-МДМ с установленными на них «рогатками» — спаренными 23-мм зенитными автоматическими пушками ЗУ-23-2.

В одном из своих обзоров российской техники за 2018 год журнал The National Interest отмечал, что БТР-МД «Ракушка» может похвастаться превосходной управляемостью, скоростью и способностью форсировать водные преграды.

«Современное внутреннее устройство этого БТР позволяет более комплексно интегрировать системы связи, чтобы быстрее и точнее управлять ближайшими артиллерийскими орудиями», — подчёркивало издание.

В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов напомнил, что «Ракушка» — это относительно новый вид вооружения ВС РФ.

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«Раньше БТР-МДМ можно было увидеть главным образом на военных парадах. В реальных боевых действиях он начал участвовать недавно. Это передовая разработка с точки зрения своих характеристик: манёвренности, проходимости и защищённости экипажа. Наличие таких авиадесантируемых машин выгодно выделяет российские воздушно-десантные войска по сравнению даже с американскими десантниками, не говоря уже о других странах мира», — подчеркнул эксперт.

Оснащение армии

Российский ВПК в сложных геополитических условиях продолжает оснащение армии новейшей техникой и вооружением, заявил полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с RT, комментируя поставки Курганмашзаводом новой партии БМП-3 и БТР-МДМ.

«Работники завода молодцы, они выполнили план — трудились в три смены, но обеспечили российскую армию самыми современными боевыми машинами пехоты, которые есть в России. Мощными, мобильными, проходящими через любые препятствия и плавающими», — отметил эксперт.

Он констатировал, что БМП-3 и БТР-МДМ будут использоваться в зоне спецоперации, где они превосходят по своим возможностям западную технику аналогичного класса.

«Зарубежные аналоги уступают по многим параметрам нашим машинам. У них ниже проходимость, гораздо больший вес и габариты. Они вязнут в грязи, а наши машины проходят через неё, позволяя мотострелкам, десантникам и морским пехотинцам проводить успешные операции против противника. Поступление в войска новой партии БМП-3 и БТР-МДМ усилит наши наступательные и оборонительные возможности», — заключил собеседник RT.