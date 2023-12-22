«Стали тише и зубастее»: как развивается программа по созданию подводных лодок проекта 677 «Лада»

Новейшая российская подводная лодка «Великие Луки» вышла в Балтийское море для проведения заводских ходовых испытаний, сообщили в Минобороны РФ. Ранее субмарина прошла этап швартовных испытаний, в ходе которых проверялась работа её навигационной системы, комплекса связи и другого оборудования. Подлодка «Великие Луки» построена по проекту 677 «Лада», отличительной чертой которого является малошумность. Она оснащена крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» и торпедным вооружением. По словам аналитиков, в будущем на этих субмаринах может появиться инновационная воздухонезависимая силовая установка, которая повысит автономность и скрытность корабля.

Дизель-электрическая подводная лодка «Великие Луки» проекта 677 «Лада» приступила к заводским ходовым испытаниям в Балтийском море, сообщили в Минобороны РФ.

«Испытания систем и оборудования экипаж подводной лодки «Великие Луки» проводит совместно со сдаточной командой предприятия «Адмиралтейские верфи» (входит в Объединённую судостроительную корпорацию). О готовности к началу заводских ходовых испытаний накануне выхода подводной лодки в море было доложено главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову», — говорится на сайте оборонного ведомства.

Ранее в ходе этапа швартовных испытаний специалисты подразделений и подрядных организаций проверили большую часть навигационной системы корабля, аппаратуру связи, гидроакустический комплекс, системы управления и торпедно-ракетное вооружение.

Подводная лодка «Великие Луки» была заложена на АО «Адмиралтейские верфи» в марте 2015 года и спущена на воду в 2022 году. В Минобороны отметили, что после завершения испытаний субмарина пополнит ряды Балтийского флота.

Ранее в состав ВМФ России вошла головная подлодка этой серии — «Санкт-Петербург». В 2022 году также сообщалось о проведении испытаний субмарины «Кронштадт». Сейчас «Адмиралтейские верфи» продолжают строительство ещё двух кораблей проекта 677: «Вологда» и «Ярославль». Обе субмарины были заложены в июне 2022-го.

С учётом требований завтрашнего дня

Многоцелевые дизель-электрические корабли серии 677 «Лада» относятся к четвёртому поколению подводных лодок. Проект был разработан в санкт-петербургском Центральном конструкторском бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» под руководством Юрия Кормилицина, затем проект возглавил Александр Арсентьев.

По словам историка флота, эксперта по ВМФ России Дмитрия Жаворонкова, «Лады» создавались для замены подводных лодок проекта 877 «Палтус» и 636 «Варшавянка».

«Лады» взяли от них всё лучшее, но стали тише и зубастее, а ещё они видят дальше и слышат лучше», — заявил аналитик в беседе с RT.

По информации ТК «Звезда», уровень шумности подлодки примерно на 50% ниже, чем у кораблей проекта 877.

Большая океанская подводная лодка проекта 877 «Палтус» Б-800 «Калуга»

РИА Новости

© Павел Львов

Как отмечается в материалах МО РФ, «Лады» на сегодняшний день признаны самыми современными и перспективными отечественными неатомными подводными кораблями как с точки зрения боевой эффективности, так и по другим тактико-техническим характеристикам.

По словам специалистов ЦКБ МТ «Рубин», в процессе создания этого проекта конструкторы не ограничились внедрением лучших достижений подводных лодок предыдущих поколений.

«Принципиально новый в отечественной практике корабль аккумулировал более 130 комплексов и систем радиоэлектронного вооружения, образцов оборудования, высокоточного оружия, новинок в области обеспечения скрытности, созданных с учётом требований завтрашнего дня», — говорят в «Рубине».

Разработчики подчёркивают, что внедрённые на кораблях этого класса технические решения были столь новаторскими, что потребовали продолжительной отработки в процессе опытной эксплуатации.

Как говорится в материалах «Рубина», основными отличительными особенностями субмарин проекта 677 по сравнению с кораблями предыдущих поколений стали однокорпусная архитектура и существенно меньшее водоизмещение, комплексная автоматизированная система боевого управления, а также способность наносить залповые ракетные удары из всех торпедных аппаратов по морским и стационарным наземным целям.

Кроме того, среди преимуществ «Лады» конструкторы выделяют увеличенную дистанцию обнаружения целей гидроакустическим комплексом, существенно более высокую скрытность, значительно увеличенную дальность плавания в подводном положении и систему электродвижения на базе синхронного всережимного двигателя с постоянными магнитами.

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По данным «Звезды», на вооружении субмарин проекта 677 стоят крылатые ракеты «Калибр-ПЛ» и торпедное вооружение. Также подлодка оснащена гидроакустическим комплексом «Лира», цифровой интегрированной системой «Литий», инерциальным навигационным комплексом «Апассионата», высокоавтоматизированным миниатюрным комплексом связи «Дистанция» и перископным комплексом «Парус-98» непроникающего типа.

По словам капитана 1-го ранга запаса Василия Дандыкина, корабли проекта 677 могут наносить удары как по морским целям, так и по береговым объектам.

«Такая субмарина может уничтожать береговые и надводные цели торпедным и ракетным оружием. Кроме того, «Лады» могут бороться с подводными лодками противника. У этих субмарин довольно хорошие характеристики и малая шумность. Важно и то, что благодаря высокому уровню автоматизации на этих подлодках достаточно немногочисленный экипаж. Также могу отметить достойные бытовые условия для моряков на этой подлодке и приличную глубину погружения», — рассказал эксперт в комментарии RT.

В перспективе — получение водорода из дизельного топлива

Как отмечают аналитики, головной корабль серии 677 «Санкт-Петербург» некоторое время находился в опытной эксплуатации, что позволило «отшлифовать» проект. Поэтому сегодняшние «Лады» строятся уже по доработанной схеме. «В субмарине «Санкт-Петербург» много чего дорабатывалось, менялось. Теперь уже в производство пошли серийные образцы», — пояснил Василий Дандыкин.

Спуск на воду подводной лодки «Великие Луки»

© Акционерное общество «Объединённая судостроительная корпорация»

О том, что новые «Лады» выпускаются по улучшенному проекту, рассказал в июне этого года и генеральный директор ЦКБ МТ «Рубин» Игорь Вильнит.

«Серия подводных лодок «Лада» строится на «Адмиралтейских верфях» по улучшенному проекту. Все комплексы радиоэлектронного вооружения переведены на современную элементную базу, увеличены их возможности и надёжность. Модернизировано корабельное оборудование, в том числе система электродвижения, дизель-генераторы, устройство РДП (устройство для работы двигателя под водой. — RT)», — сообщил он в интервью РИА Новости.

Вместе с тем, как отмечается на сайте ЦКБ МТ «Рубин», развитие проекта 677 «Лада» продолжается. Сейчас конструкторы работают над совершенствованием комплексов радиоэлектронного вооружения, систем электродвижения и другого оборудования.

Ещё одним перспективным направлением развития может стать внедрение на этих подлодках воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ). Она представляет собой инновационный газотурбинный двигатель замкнутого цикла. Такая установка может работать без прямой подпитки воздухом из атмосферы, как того требуют обычные дизельные агрегаты. Это позволяет субмарине дольше находиться под водой без всплытия для зарядки батарей, что повышает её скрытность.

Осенью 2022 года заместитель гендиректора «Рубина» по внешнеэкономической деятельности и военно-техническому сотрудничеству Андрей Баранов рассказал РИА Новости, что ЦКБ намерено создать ВНЭУ на базе топливных элементов с получением водорода из дизельного топлива.

«Мы создаём ВНЭУ на базе топливных элементов с получением водорода из дизельного топлива. Получаем воду из кислорода и водорода, при этом выделяется электричество. Самый сложный вопрос: откуда брать водород? Возить его с собой громоздко, грузить — сложно и опасно. Поэтому мы предлагаем получать его из дизельного топлива — эта схема называется риформинг», — сказал Баранов.

По его словам, такой подход перспективен и по скрытности, и по простоте базирования, и по другим важным для российского флота параметрам.

Василий Дандыкин полагает, что создание и внедрение в России ВНЭУ в ближайшие годы — вполне реальная перспектива.

«Воздухонезависимый двигатель позволит субмарине находиться под водой без необходимости подзарядки батарей примерно три недели. Можно ожидать, что в будущем флот будет получать такие системы, благодаря чему наши подлодки станут более автономными», — резюмировал эксперт.