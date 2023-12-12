«Основная ударная сила»: как АПЛ «Император Александр III» и «Красноярск» усилят российский флот

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия военно-морского флага на атомных подводных лодках «Император Александр III» и «Красноярск». В ходе мероприятия он сообщил, что в данный момент строятся ещё три стратегических ракетоносца класса «Борей-А» и пять подводных лодок серии «Ясень-М». В Северодвинске глава государства также осмотрел фрегат «Адмирал флота Касатонов», который недавно прошёл модернизацию для использования гиперзвуковых ракет «Циркон». По словам аналитиков, принятие в состав флота этих кораблей свидетельствует о том, что ВМФ РФ становится всё более современным.

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия военно-морского флага на атомных подводных лодках «Император Александр III» (проект 955А «Борей-А») и «Красноярск» (проект 885М «Ясень-М»).

Мероприятие прошло в Северодвинске на заводе «Севмаш», построившем эти корабли.

«Уже в скором времени подводные ракетоносцы «Император Александр III» и «Красноярск» начнут нести вахту на Тихоокеанском флоте, охранять дальневосточные рубежи Отечества... Хочу поздравить военных моряков, корабелов «Севмаша» с сегодняшним большим, важным событием, поблагодарить трудовой коллектив предприятия за профессионализм и самоотдачу, а экипажам подводных ракетоносцев пожелать успешной службы в интересах нашего народа и нашего государства», — сказал в своём выступлении российский лидер.

Владимир Путин также сообщил, что в ближайшие годы «Севмаш» передаст Военно-морскому флоту России ещё три стратегических ракетоносца класса «Борей-А».

«Работа по повышению военно-морской мощи России, безусловно, будет продолжена. В ближайшие годы в рамках государственной программы вооружения только со стапелей легендарного «Севмаша» должны быть спущены на воду и переданы военно-морскому флоту ещё три стратегических ракетоносца класса «Борей-А», — приводит слова президента сайт Кремля.

Продолжит реализовываться и программа по постройке новых АПЛ серии «Ясень-М», добавил Владимир Путин.

«Одновременно строятся пять подводных лодок класса «Ясень-М», в том числе на завершающем этапе находится атомный крейсер «Архангельск», — сказал российский лидер.

«Мощное и грозное оружие»

Напомним, АПЛ четвёртого поколения «Император Александр III» была разработана специалистами Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» (Санкт-Петербург). Это седьмой корабль семейства стратегических субмарин «Борей» и «Борей-А».

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Как отмечается в материалах ЦКБ «Рубин», подводные крейсеры проекта 955А являются «высокоэффективным инструментом обеспечения стратегического сдерживания в интересах обеспечения глобальной безопасности Российской Федерации и её союзников».

В ходе выступления в Северодвинске глава государства отметил: «Присвоение подводным ракетоносцам класса «Борей» названий в честь выдающихся полководцев и государственных деятелей нашего Отечества стало традицией».

«Атомные крейсеры «Юрий Долгорукий», «Александр Невский», «Владимир Мономах», «Князь Владимир», «Князь Олег» и «Генералиссимус Суворов», а с этого дня и «Император Александр III» долгие годы будут надёжно защищать безопасность России, выполнять задачи по обеспечению стратегического сдерживания», — подчеркнул президент.

Субмарина оснащена «современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения», говорится на сайте Кремля.

Во время церемонии подъёма военно-морского флага на атомном подводном крейсере «Император Александр III»

kremlin.ru

Главным оружием «Бореев» являются межконтинентальные баллистические ракеты «Булава».

«АПЛ проекта 955М — это оружие сдерживания, оно очень надёжное. Когда эти подводные лодки находятся в океане, их практически невозможно найти. Если в мире будет нарушено равновесие, то они выполнят тот приказ, который им отдаст Верховный главнокомандующий. Это очень важная составляющая нашего ракетно-ядерного щита. Это мощное и грозное оружие, обеспечивающее безопасность России», — отметил в разговоре с RT бывший заместитель главкома ВМФ адмирал Игорь Касатонов.

«Хорошо вооружены и малошумны»

Атомный крейсер четвёртого поколения «Красноярск» был разработан в конструкторском бюро «Малахит» (Санкт-Петербург). Как отмечается на сайте предприятия, такие крейсеры предназначены для борьбы с подводными лодками и корабельными группировками, а также для нанесения ударов по наземным объектам противника.

Ранее Минобороны РФ получило три АПЛ этого типа. Первая — «Северодвинск» — относится к базовой версии проекта «Ясень», а две другие («Казань» и «Новосибирск») выполнены по усовершенствованному варианту «Ясень-М». Таким образом, «Красноярск» стал четвёртым кораблём этого семейства.

Торжественная церемония подъёма военно-морского флага на атомном подводном крейсере «Красноярск»

kremlin.ru

Основное ударное оружие подлодок проектов 885/885М — крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс». Однако в будущем эти субмарины могут стать носителями и гиперзвуковых «Цирконов». Испытания этих ракет уже проводились на подводной лодке «Северодвинск» в 2021 году.

По мнению аналитиков, эти субмарины представляют серьёзную угрозу для кораблей потенциального противника.

«Подлодки серии «Ясень» могут наносить удары как самостоятельно, так и в составе группы. Они представляют опасность для кораблей ВМС США и их военно-морских баз», — отмечает Игорь Касатонов.

В свою очередь, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин среди достоинств субмарин этого класса выделил малошумность и хорошую вооружённость.

«Эти лодки могут наносить удары по надводным целям, включая авианосцы. Вполне вероятно, что они могут защищать «Бореи» от подводных лодок противника. «Ясени» хорошо вооружены и малошумны. Такое оружие необходимо нашему флоту. Их поставки говорят о том, что мы перевооружаем наши подводные силы, они становятся всё современнее», — заявил специалист в разговоре с RT.

«Самое передовое оружие»

Во время визита в Северодвинск Владимир Путин также осмотрел фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов». Как сообщил командир корабля капитан 1-го ранга Алексей Рябоштан, недавно этот фрегат прошёл модернизацию, которая позволит ему использовать новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон».

«Закончили модернизацию под «Циркон» в ноябре этого года, буквально десять дней прошло. Загрузили боевые ракеты — четыре изделия. Пока стрельб ещё не было, готовы к выполнению поставленных задач», — сказал он, отвечая на вопрос президента об испытании «Цирконов».

На борту фрегата «Адмирал Касатонов». С главнокомандующим военно-морским флотом Николаем Евменовым

kremlin.ru

Ранее первым носителем «Цирконов» стал головной корабль проекта 22350 «Адмирал Горшков». В конце сентября этого года фрегат вернулся в Североморск после завершения дальнего похода, который продолжался 261 сутки. В ходе него корабль с гиперзвуковым комплексом «Циркон» на борту выполнял задачи в Западной Атлантике, у берегов Африки, в Индийском океане и Средиземном море.

Суда этой серии предназначены для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов.

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Как отметил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов во время посещения президентом РФ Владимиром Путиным фрегата «Адмирал Касатонов», в общей сложности Минобороны может получить порядка десяти кораблей этой серии с «Цирконами» на борту.

Василий Дандыкин считает, что корабли проекта 22350 станут «основной ударной силой» надводного флота ВМФ РФ.

«Это наша основная ударная сила надводного военного флота. Вполне вероятно, что в будущем будут закладываться уже корабли, созданные по модернизированной версии проекта 22350», — сказал аналитик.

В свою очередь, Игорь Касатонов назвал фрегаты проекта 22350 с гиперзвуковым оружием «самым передовым оружием».

«Гиперзвуковую ракету невозможно сбить, она может нанести серьёзный ущерб двухпалубному кораблю, в частности авианосцу, или же военно-морской базе. Наш военно-морской флот развивается по плану, он сбалансирован. У нас есть не только баллистические и крылатые ракеты на подводных лодках, но и такие надводные корабли, как 22350. Эти фрегаты будут решать задачи в оперативно важных для России регионах», — подытожил аналитик.