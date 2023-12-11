Путин разрешил поднять флаги на подлодках «Красноярск» и «Император Александр III»

Российский президент Владимир Путин разрешил поднять флаги на атомной подлодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III».

Об этом сообщило РИА Новости.

Глава государства находится в Северодвинске Архангельской области, где проходит церемония поднятия флагов на новых подлодках.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин 11 декабря посещает Архангельскую область.