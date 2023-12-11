RT в Telegram
Подпишись

Путин разрешил поднять флаги на подлодках «Красноярск» и «Император Александр III»

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин разрешил поднять флаги на атомной подлодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III».

Об этом сообщило РИА Новости.

Глава государства находится в Северодвинске Архангельской области, где проходит церемония поднятия флагов на новых подлодках.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин 11 декабря посещает Архангельскую область.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить