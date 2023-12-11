Путин разрешил поднять флаги на подлодках «Красноярск» и «Император Александр III»
Российский президент Владимир Путин разрешил поднять флаги на атомной подлодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III».
Об этом сообщило РИА Новости.
Глава государства находится в Северодвинске Архангельской области, где проходит церемония поднятия флагов на новых подлодках.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин 11 декабря посещает Архангельскую область.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему: