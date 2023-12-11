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Путин: ВМФ в ближайшие годы получит ещё три ракетоносца класса «Борей-А»

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Акционерное общество «Производственное объединение Северное машиностроительное предприятие» (Севмаш) в ближайшие годы передаст Военно-морскому флоту России ещё три стратегических ракетоносца класса «Борей-А». Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин.

Атомные подводные ракетные крейсеры стратегического назначения проекта 955А («Борей-А») отличаются от базовых версий ракетоносцев меньшей шумностью, а также более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине.

«Севмаш» в ближайшие годы спустит на воду и передаст ВМФ ещё три стратегических ракетоносца класса «Борей-А»», — цитирует Путина ТАСС.

Ранее глава государства разрешил поднять флаги на атомной подлодке «Красноярск» и «Император Александр III».

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