Путин: ВМФ в ближайшие годы получит ещё три ракетоносца класса «Борей-А»
Атомные подводные ракетные крейсеры стратегического назначения проекта 955А («Борей-А») отличаются от базовых версий ракетоносцев меньшей шумностью, а также более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине.
«Севмаш» в ближайшие годы спустит на воду и передаст ВМФ ещё три стратегических ракетоносца класса «Борей-А»», — цитирует Путина ТАСС.
Ранее глава государства разрешил поднять флаги на атомной подлодке «Красноярск» и «Император Александр III».