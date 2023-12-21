«ВС РФ расширяют зоны контроля»: в Генштабе назвали отражение контрнаступления ВСУ основной задачей года

В 2023 году основной задачей ВС РФ было отражение контрнаступления группировки ВСУ, костяк которой составляли подготовленные на Западе бригады. Об этом заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе брифинга для иностранных военных атташе. Он подчеркнул, что ВСУ в результате начавшегося 4 июня наступления понесли колоссальные потери, при этом так и не сумев преодолеть даже тактическую зону обороны ВС РФ.

Провал украинского контрнаступления

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что в 2023 году основной задачей ВС РФ было отражение контрнаступления ударной группировки ВСУ, костяк которой составляли бригады, подготовленные западными странами. Об этом он сообщил в ходе брифинга для военных атташе в четверг, 21 декабря.

Согласно приведённым Герасимовым данным, ВСУ планировали разгромить группировки ВС РФ и лишить Россию сухопутного коридора в Крым.

«Начав своё наступление 4 июня, ВСУ ценой колоссальных потерь смогли незначительно продвинуться на Запорожском направлении, не сумев преодолеть даже тактическую зону обороны наших войск», — сказал Герасимов.

Он отметил, что ситуацию не смогли изменить ни дополнительные поставки киевскому режиму западного вооружения, ни ввод в бой стратегических резервов.

«Эти действия только увеличили количество потерь в подразделениях ВСУ. Таким образом, широко разрекламированное Украиной и её натовскими союзниками контрнаступление провалилось», — сказал Герасимов.

Глава Генштаба ВС РФ — о провале украинского контрнаступления

Глава Генштаба привёл данные, согласно которым за полгода ВСУ потеряли на всех направлениях около 160 тыс. человек, а также более 3 тыс. боевых бронированных машин (в том числе 766 танков), 121 самолёт и 23 вертолёта.

Герасимов отметил, что ВС РФ успешно ведут активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, постоянно расширяют зоны контроля на всех направлениях.

«Российские военнослужащие мужественно и решительно действуют в самых сложных условиях боевой обстановки и эффективно выполняют поставленные задачи», — сказал он.

Кроме того, с применением высокоточного оружия поражаются пункты управления группировок войск ВСУ, оборонные предприятия и критически важные объекты военного назначения. По данным МО РФ, поражено в общей сложности около 1,5 тыс. таких целей. Эта работа, отметил Герасимов, привела к значительному снижению производства продукции военно-промышленного комплекса Украины.

Прокси-война Запада с Россией

По словам Герасимова, кризис на Украине протекает в виде гибридной прокси-войны США и их союзников против России, которая ведётся руками украинцев.

Он отметил, что Запад в течение восьми лет активно наращивал военный потенциал ВСУ и подталкивал Киев к силовому разрешению конфликта в Донбассе, а также к вторжению в Крым. Герасимов подчеркнул, что в этих условиях Россия была вынуждена начать специальную военную операцию.

«Сегодня Вашингтон проводит линию на затягивание украинского конфликта. С этой целью направляется значительная военная и военно-техническая помощь Украине», — сказал Герасимов.

Он привёл данные, согласно которым с февраля 2022 года Киев получил более 5,2 тыс. танков и боевых бронированных машин, свыше 1,3 тыс. орудий полевой артиллерии, 200 реактивных систем залпового огня, более 23 тыс. противотанковых ракетных комплексов, 1,2 тыс. зенитных ракетных комплексов и установок, а также более 100 самолётов и вертолётов, 23 тыс. беспилотников и значительное количество боеприпасов.

Кроме того, около 100 тыс. украинских военнослужащих прошли обучение в США и Европе.

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Наряду с этим Великобритания и Франция передали Киеву свыше 200 управляемых ракет класса «воздух — земля» Storm Shadow и SCALP, которые используются в том числе для поражения гражданских объектов в Крыму и Донбассе. Герасимов добавил, что в октябре Вашингтон также поставил Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS.

Однако, как отметил глава Генштаба, несмотря на финансовую и военную помощь Киеву со стороны Запада, российские военные продолжают эффективно выполнять задачи по достижению целей специальной военной операции.

Удары ВСУ по гражданским объектам

Как отметил Герасимов, Киев, видя неспособность ВСУ достичь поставленных целей на поле боя, «продолжает применять террористические методы борьбы, которые осуществляются при молчаливом согласии, а зачастую и при поддержке западных спецслужб».

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Он добавил, что с начала СВО зафиксированы тысячи нарушений норм международного гуманитарного права.

«Ежедневно совершаются не оправданные военной необходимостью ракетные и артиллерийские обстрелы мирных городов и населённых пунктов Российской Федерации. В результате разрушаются жилые кварталы, больницы, школы и другие социальные объекты», — сказал Герасимов.

Он привёл данные, согласно которым только на территории ДНР с февраля 2022 года погибли более 4,7 тыс. мирных жителей, в том числе 140 детей. Свыше 5 тыс. человек получили ранения.

В результате обстрелов ВСУ разрушено и повреждено более 16 тыс. жилых домов и почти 3,5 тыс. объектов гражданской инфраструктуры, среди которых около 700 образовательных и свыше 200 медицинских учреждений.