Вооружённые силы Украины в ходе своего контрнаступления планировали за 15 суток блокировать Мелитополь и выйти к границе с Крымом, заявил начальник Генерального штаба ВС России — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.

Об этом Герасимов рассказал в ходе брифинга для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны России в 2023 году.

«Замыслом противника предусматривалось к исходу 15 суток наступления блокировать Мелитополь», — констатировал он.

Герасимов добавил, что после этого украинская армия намеревалась наступать к побережью Азовского моря, городу Мариуполю, а затем выйти к границе с Крымом.

В сентябре 2022 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.