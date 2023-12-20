Кирби опасается, что с наступлением морозов ВС России усилят боевые действия

В Белом доме опасаются, что с наступлением зимних холодов в зоне спецоперации российская армия лишь усилит проведение наступательных операций. Как считает координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, если конгресс США не разблокирует дальнейшие поставки оружия ВСУ, российским войскам станет ещё легче продвигаться вперёд.

В разговоре с журналистами Кирби отметил, что российская армия использует дроны, ракеты, а также «использует зиму в качестве оружия».

«Время не на нашей стороне», — сказал он.

Сейчас администрация Джо Байдена надеется, что в январе конгресс утвердит дополнительные ассигнования, чтобы США могли продолжить поставки военной помощи Украине.

Президент России Владимир Путин 19 декабря отметил, что противник в зоне СВО несёт тяжёлые потери и в значительной степени растратил резервы. По сведениям Министерства обороны России, потери Вооружённых сил Украины с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.