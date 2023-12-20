Кирби опасается, что с наступлением морозов ВС России усилят боевые действия
- AP
В разговоре с журналистами Кирби отметил, что российская армия использует дроны, ракеты, а также «использует зиму в качестве оружия».
«Время не на нашей стороне», — сказал он.
Сейчас администрация Джо Байдена надеется, что в январе конгресс утвердит дополнительные ассигнования, чтобы США могли продолжить поставки военной помощи Украине.
Президент России Владимир Путин 19 декабря отметил, что противник в зоне СВО несёт тяжёлые потери и в значительной степени растратил резервы. По сведениям Министерства обороны России, потери Вооружённых сил Украины с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.