Шойгу: потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тысячи убитыми и ранеными

Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«С начала спецоперации потери ВСУ превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в зоне СВО противник несёт тяжёлые потери.

Член Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила в середине декабря, что украинские депутаты готовят законопроект об усилении мобилизации, которым предусмотрено поражение в правах тех граждан, которые пытаются избежать призыва.