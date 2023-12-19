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Шойгу: потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тысячи убитыми и ранеными

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Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Шойгу: потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тысячи убитыми и ранеными
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«С начала спецоперации потери ВСУ превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в зоне СВО противник несёт тяжёлые потери.

Член Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила в середине декабря, что украинские депутаты готовят законопроект об усилении мобилизации, которым предусмотрено поражение в правах тех граждан, которые пытаются избежать призыва.

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