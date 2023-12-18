Депутат Рады: избегающих мобилизации украинцев будут поражать в правах
- AP
«Концепт в том числе в том, что, если ты доброволец, тебя государство обслуживает — сервисный подход. Если нет, может применить принуждение. Если ты уклонист — ограничение прав», — цитирует её «СТРАНА.ua».
Накануне глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что украинская армия продолжит нести потери и число мобилизованных нужно постоянно поддерживать. По его словам, сейчас от мобилизации в стране уйти «невозможно».
Вместе с этим он заявил, что эффективность украинских военных, отправленных на фронт принудительно, нулевая — те, кто хотел попасть в ВСУ сами, пришли в первые полгода конфликта.