Депутат Рады: избегающих мобилизации украинцев будут поражать в правах

Украинские депутаты готовят законопроект об усилении мобилизации, которым предусмотрено поражение в правах тех граждан, которые пытаются избежать призыва, сообщила член Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Концепт в том числе в том, что, если ты доброволец, тебя государство обслуживает — сервисный подход. Если нет, может применить принуждение. Если ты уклонист — ограничение прав», — цитирует её «СТРАНА.ua».

Накануне глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что украинская армия продолжит нести потери и число мобилизованных нужно постоянно поддерживать. По его словам, сейчас от мобилизации в стране уйти «невозможно».

Вместе с этим он заявил, что эффективность украинских военных, отправленных на фронт принудительно, нулевая — те, кто хотел попасть в ВСУ сами, пришли в первые полгода конфликта.