Буданов: у ВСУ будут потери, и число мобилизованных нужно поддерживать

Украинская армия продолжит нести потери и число мобилизованных нужно постоянно поддерживать, заявил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, сейчас от мобилизации в стране уйти «невозможно».

«У нас нет столько людей, желающих делать что угодно. Я уже не говорю о том, чтобы воевать, а это текущее. Будут потери, и это количество нужно держать постоянно», — цитирует его «СТРАНА.ua».

Вместе с этим он признал, что эффективность украинских военных, отправленных на фронт принудительно, нулевая — те, кто хотел попасть в ВСУ сами, пришли в первые полгода конфликта.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что в новом законопроекте о мобилизации на Украине, который сейчас находится в стадии разработки, отсрочки лишатся сотрудники полиции, Бюро экономической безопасности и пенитенциарной службы. Также Безуглая выступила с инициативой, предполагающей лишение гражданства призывников, покинувших Украину.