Буданов: у ВСУ будут потери, и число мобилизованных нужно поддерживать
Буданов подтвердил, что принудительную мобилизацию на Украине будут продолжать
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«У нас нет столько людей, желающих делать что угодно. Я уже не говорю о том, чтобы воевать, а это текущее. Будут потери, и это количество нужно держать постоянно», — цитирует его «СТРАНА.ua».
Вместе с этим он признал, что эффективность украинских военных, отправленных на фронт принудительно, нулевая — те, кто хотел попасть в ВСУ сами, пришли в первые полгода конфликта.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что в новом законопроекте о мобилизации на Украине, который сейчас находится в стадии разработки, отсрочки лишатся сотрудники полиции, Бюро экономической безопасности и пенитенциарной службы. Также Безуглая выступила с инициативой, предполагающей лишение гражданства призывников, покинувших Украину.