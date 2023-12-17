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Буданов: у ВСУ будут потери, и число мобилизованных нужно поддерживать

Буданов подтвердил, что принудительную мобилизацию на Украине будут продолжать

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Украинская армия продолжит нести потери и число мобилизованных нужно постоянно поддерживать, заявил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, сейчас от мобилизации в стране уйти «невозможно».
Буданов: у ВСУ будут потери, и число мобилизованных нужно поддерживать
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«У нас нет столько людей, желающих делать что угодно. Я уже не говорю о том, чтобы воевать, а это текущее. Будут потери, и это количество нужно держать постоянно», — цитирует его «СТРАНА.ua».

Вместе с этим он признал, что эффективность украинских военных, отправленных на фронт принудительно, нулевая — те, кто хотел попасть в ВСУ сами, пришли в первые полгода конфликта.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что в новом законопроекте о мобилизации на Украине, который сейчас находится в стадии разработки, отсрочки лишатся сотрудники полиции, Бюро экономической безопасности и пенитенциарной службы. Также Безуглая выступила с инициативой, предполагающей лишение гражданства призывников, покинувших Украину.

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