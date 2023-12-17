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Буданов признал, что эффективность от принудительно мобилизованных в ВСУ нулевая

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Эффективность украинских военных, отправленных на фронт принудительно, нулевая — те, кто хотел попасть в ВСУ сами, пришли в первые полгода конфликта, признал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Буданов признал, что эффективность от принудительно мобилизованных в ВСУ нулевая
  • AFP

«Кого сейчас призывают? К сожалению, ответа хорошего тут не будет. Если не найти мотивацию для этих людей, то сколько человек принудительно или согласно нормам законодательства ни загнать, то КПД их будет почти нулевой. Что, в принципе, и происходит в последнее время», — сказал он, видео с его выступлением опубликовала «СТРАНА.ua».

Деньги для мобилизованных уже не стоят на первом месте, подчеркнул он.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что в новом законопроекте о мобилизации на Украине, который сейчас находится в стадии разработки, отсрочки лишатся сотрудники полиции, Бюро экономической безопасности и пенитенциарной службы. Также Безуглая выступила с инициативой, предполагающей лишение гражданства призывников, покинувших Украину.

Служба внешней разведки России сообщала, что нехватка людей в армии Украины вынуждает режим Владимира Зеленского увеличивать число женщин в ря­дах ВСУ. Согласно западным оценкам, их насчитывается более 40 тыс.

В российском ведомстве также заявили, что США и Великобритания рекомендовали Украине снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст.

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