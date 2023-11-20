СВР: США и Британия рекомендовали Киеву снизить до 17 лет призывной возраст
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«Американские и британские кураторы Киева рекомендуют военно-политическому руководству Украины снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, а также проводить дополнительную мобилизацию женщин», — говорится в сообщении СВР.
Согласно данным, имеющимся в распоряжении российской разведки, США ориентируют руководство Украины «на максимальную активизацию мобилизационных мероприятий для восполнения огромных потерь, которые понесли ВСУ в ходе провального контрнаступления».
В Минобороны Украины ранее отмечали, что сотни тысяч украинцев делают всё возможное, чтобы избежать мобилизации.
9 ноября Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине до 14 февраля 2024 года.