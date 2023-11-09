Зеленский продлил мобилизацию на Украине до 14 февраля

Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине до 14 февраля 2024 года.

Об этом говорится на сайте украинского парламента. Как утверждается, законопроект возвращён с подписью от Зеленского.

8 ноября Верховная рада поддержала продление мобилизации и военного положения на Украине ещё на 90 дней.

Газета The New York Times писала, что власти Украины прилагают усилия, направленные на привлечение большого количества женщин в украинские вооружённые силы.

В Минобороны Украины при этом отмечали, что сотни тысяч украинцев делают всё возможное, чтобы избежать мобилизации. Так, в Сумской области водитель автомобиля на блокпосту избил сотрудника военкомата, который пытался вручить повестку.