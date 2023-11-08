На Украине мужчина избил военного, который хотел вручить ему повестку

В Сумской области Украины водитель автомобиля Opel Vivaro на блокпосту избил сотрудника военкомата, который пытался вручить повестку.

Об этом Национальная полиция региона написала в своих соцсетях.

По данным ведомства, украинский военный остановил 44-летнего водителя машины для проверки документов.

«После общения с водителем, работники военкомата предложили ему получить повестку, на что он... ударил головой военного в лицо и скрылся с места», — говорится в сообщении.

Отмечается, что позже мужчину удалось найти в Киеве. Возбуждено уголовное дело.

Представитель Полтавского областного военкомата Роман Истомин ранее выразил мнение, что все военнообязанные мужчины должны быть готовы к тому, что их отправят на фронт.

Заместитель министра обороны страны Наталия Калмыкова отметила, что сотни тысяч украинцев делают всё возможное, чтобы избежать мобилизации.