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NYT: Украина прилагает усилия по привлечению большого количества женщин в ВСУ

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Власти Украины в настоящий момент прилагают усилия, направленные на привлечение большого количества женщин в украинские вооружённые силы.
NYT: Украина прилагает усилия по привлечению большого количества женщин в ВСУ
  • AP

Об этом пишет газета The New York Times.

Как пишет газета, Украина всё ещё надеется на собственное население в качестве резерва для пополнения сил, несмотря на большое количество вооружения, поставленного странами Запада.

«Поскольку так много зависит от пополнения рядов, предпринимаются усилия по привлечению большего количества украинских женщин в армию», — говорится в публикации.

Отмечается, что в настоящий момент в ВСУ служат около 43 тыс. женщин, что больше зафиксированных в прошлом году показателей примерно на 40%.

Кроме того, как утверждает газета, Киев повысил возрастной ценз для призывников-женщин с 40 до 60 лет.

Ранее сообщалось, что на Украине женщины — медики и фармацевты обязаны будут встать на воинский учёт с 1 октября текущего года.

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