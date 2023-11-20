СВР: США ориентируют власти в Киеве на максимальную мобилизацию на Украине

Соединённые Штаты ориентируют власти в Киеве на максимальную мобилизацию на Украине для восполнения огромных потерь на фронте, сведения об этом достоверны, заявила Служба внешней разведки России.

«Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил, что Запад требует от режима Зеленского, не считаясь с потерями, продемонстрировать мировому сообществу невозможность победы России в украинском конфликте», — сообщает пресс-бюро разведслужбы.

Так, по имеющимся у СВР данным, США ориентируют руководство Украины «на максимальную активизацию мобилизационных мероприятий для восполнения огромных потерь, которые понесли ВСУ в ходе провального контрнаступления», утверждает ведомство.

В Минобороны Украины ранее отмечали, что сотни тысяч украинцев делают всё возможное, чтобы избежать мобилизации.

9 ноября Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине до 14 февраля 2024 года.