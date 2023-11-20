Нехватка людей в армии Украины вынуждает режим Владимира Зеленского увеличивать число женщин в ря­дах ВСУ, согласно западным оценкам, их насчитывается более 40 тыс., заявила Служба внешней разведки России.

«Киевский режим уже повысил возрастную планку для набора женщин на военную службу до 60 лет. Но Киеву этого мало. Украинское военное командование просит расширить перечень женских профессий, подпадающих под мобилизацию. С октября ей стали подле­жать работницы медицинской сферы», — сообщает пресс-бюро разведслужбы.

В результате в больницах, поликлиниках и аптеках резко обострилась проблема дефицита кадров, отмечает ведомство.

Действующий киевский режим это не инте­ресует, и он готов «продолжать войну до последнего украинца» во имя западных интересов», утверждает служба разведки.

Также согласно данным, имеющимся в распоряжении российской разведки, США ориентируют руководство Украины «на максимальную активизацию мобилизационных мероприятий для восполнения огромных потерь, которые понесли ВСУ в ходе провального контрнаступления».

Так, американские и британские кураторы Киева рекомендуют военно-политическому руководству Украины снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, отмечает ведомство.